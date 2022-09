Tipnete si, co drží žena na obrázku? Objekt může skrývat nesmírně cenný poklad

Záhadný předmět ukrývá poklad.

Foto: Profimedia.cz

Pro přírodovědkyni Jennu MacFarlane to mohl být další běžný pracovní den. Hned ráno ale na dveře její kanceláře zaklepal kolega. „Jenn, myslím, že by ses na něco měla podívat. V životě jsem nic podobného neviděl. Myslím, že to může být hodně staré," vysvětloval. A měl pravdu. Laboratorní testy ukázaly, že záhadný předmět má 145 milionů let.