Tepee v národním parku Petrified Forest v severovýchodní Arizoně ve Spojených státech. Pohled z hlavní silnice v parku směrem na severozápad. Podle dokumentu National Park Service (NPS) patří horninové vrstvy odkryté v oblasti Tepees v parku do Blue Mesa Member of the Chinle Formation a jsou staré asi 220 až 225 milionů let. Barevné pruhy slínovců a pískovců se ukládaly během triasu, kdy byla oblast součástí obrovské tropické záplavové oblasti.