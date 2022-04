Příběh kanibalských pološílených robinsonů: Ztroskotání lodi Wager bylo hrozné

Pokud se podíváme na to, co se dělo na lodích při několik let dlouhých plavbách oceánem, je jasné, že zde vládla „ponorková nemoc“. Jinak by to ani nebylo možné. Vzpoura na lodi Bounty je asi nejznámější událostí, jež se dostala i na plátna kin a do knih. Ale předcházela jí ještě děsivější příhoda, která se stala na lodi HMS Wager. Posádka se začala navzájem pojídat. Nejhorší byl sám krutý kapitán.