Zlata Adamovská se na scéně české kinematografie objevuje už pár desítek let. Vždy se řadila mezi ženy, které byly krásné a elegantní. Jako herečka se pyšní obrovským talentem. I dnes, ve svých 65 letech, vypadá skvěle. Podívejte se!

Talentovaná herečka

Zlata Adamovská se jednoznačně řadí mezi nejlepší herečky českého šoubyznysu. S noblesou sobě vlastní dokázala zahrát jak komediální, tak dramatické role.

A to i přes to, že žádnou oporu jako začínající herečka kdysi vůbec neměla. Zlata pocházela z neherecké rodiny, její otec byl cukrář, Zlatina maminka se živila jako prodavačka a později jako sekretářka.

Zlata tak měla k filmu opravdu daleko. Přesto již od dětství věděla, že jejím snem je stát se herečkou. „Bylo to troufalé. Samozřejmě jsem za to byla odměněna soucitnými pohledy lidí, kteří si o tom mysleli své,“uvedla pro Aha!

To, že si přeje být herečkou, hrdě prohlašovala po celé vesnici, kde se svými rodiči žila. Kromě nesouhlasných pohledů se Zlata setkala také lidmi, kteří ji na cestě za jejím snem zrazovali a nevěřili jí.

Zlatě to ale nevadilo. Bylo pro ni důležité, že sama ví, co chce a byla rozhodnutá si svůj sen – stůj co stůj – také splnit.

Jak vypadá dnes?

Právě nevěřícný postoj jejího okolí byl pro Zlatu tím pravým motorem k tomu, aby se herečkou – navíc skutečně skvělou – nakonec stala.

Zlata Adamovská odbourala herce i štáb!

Zdroj: Youtube

Její první rolí, coby studentky konzervatoře, byl divácky velice úspěšný seriál Třicet případů majora Zemana, ve kterém si Zlata zahrála v 15 letech.

Už jako mladá však byla velice krásná, tak přišly i nabídky zahrát si role krásných princezen. Jednou z nich byla role v pohádce režiséra Václava Vorlíčka, Princ a Večernice, natočená v roce 1978.

Následovala celá řada filmových a televizních rolí, ve kterých coby osřílená herečka excelovala. Bylo to spojení krásy a talentu, co Zlatě otevíralo dveře do světa filmového průmyslu.

V březnu letošního roku oslavila Zlata Adamovská své 65. narozeniny. Stále hraje a vypadá to, že téměř nestárne. Je stále plná energie a nadšení nejen ze svého života, ale i profese, která je bezesporu jejím splněným snem.

Vídat ji můžeme v nováckém seriálu Ordinace v růžové zahradě, kde hraje doktorku Bělu Páleníkovou a jak sama prozradila, těšit se na ni můžeme i v nové osmidílné minisérii. „V Ordinaci tedy budu pokračovat dál, ale tohle bude taková osmidílná minisérie, která se teď natáčí. A bude to také pro televizi Nova,“ uvedla herečka.

Zdroje: www.csfd.cz, www.extra.cz, www.kinotip2.cz