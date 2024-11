Externí autor 17. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Oblíbená česká herečka Zlata Adamovská (65) patří k nejvytíženějším osobnostem českého showbyznysu. Přestože už oficiálně pobírá důchod, nesedí doma s rukama v klíně. A rozhodně svou životní filozofií dokáže inspirovat! Co nám všem vzkazuje?

Jak to dělá, že je stále plná energie? Hvězda Ordinace v růžové zahradě točí jeden projekt za druhým, hraje v divadle a věnuje se i dabingu. A přestože už je v důchodovém věku a důchod i oficiálně pobírá, na rozdíl od některých kolegyň na jeho výši nestěžuje. A má k tomu i jasný vzkaz pro všechny Čechy.

Důchod není závratný, ale...

„Důchod už mi chodí. Není to sice žádná závratná částka, ale jelikož ještě pracuji, nestěžuji si,“ přiznala herečka v rozhovoru pro ceskeduchody.cz. Na rozdíl od své kolegyně Veroniky Žilkové, která při oznámení výše svého důchodu plakala před úřadem („Řekli mi, že bude mezi šesti a sedmi tisíci, protože jsem herečka a vychází to z divadelního platu.“), má Adamovská na věc jiný pohled. „Já si hlavně myslím, že lidé by neměli spoléhat na stát, ale sami na sebe. Každý by měl myslet na zadní kolečka a mít něco na důchod naspořeno,“ říká rázně.

Tohle ji nabíjí

Přestože je stále velmi aktivní, přiznává, že s věkem musí více hospodařit se silami. „Osobní energie pro mne začíná být vzácnou veličinou, tak se snažím s ní šetřit a nacházet způsoby, jak ji dobíjet. Je to třeba relax v přírodě, práce na zahradě, pobyt v lázních, anebo třeba cestování,“ prozrazuje své triky.

„Člověk si takzvaně vyčistí hlavu a na další práci se těší. Udržování takové rovnováhy je důležité a já už vím, že se nesmím pracovně přetěžovat, a proto si čas na odpočinek zahrnuji do svého pracovního diáře,“ dodává.

Stále přijímá výzvy

I v důchodovém věku se Adamovská nebojí nových výzev. „Ano, výzvy mám moc ráda. A jsem ráda, že jsem třeba tu 'běhací' přijala,“ vzpomíná například na natáčení filmu Ženy v běhu před pěti lety. „Když jsem na film trénovala u nás na chalupě a každé ráno jsem na hodinu vyběhla do lesa, dost jsem si nadávala, jelikož nejsem vůbec sportovní typ.“

Recept na spokojené stáří

Pro své vrstevníky má jasný vzkaz: „Pokud člověku slouží zdraví, je to velký dar osudu. Pak už je to jen na nás.“ A sama se prý řídí citátem Louise Armstronga: „Život je jako jazzová trubka, když do ní nefoukáš, nic z ní nevyjde.“

A co radí mladším? Bere to plně podle sebe, takže její doporučení je jasné: „Nezavírej se před světem, cestuj a poznávej svět kolem sebe, nevzdávej se před bojem ani během něj, buď vstřícná k pracovním výzvám, zůstaň pokorná, ale buď houževnatá.“

Manželství s Petrem Štěpánkem

Dokázala to i při rozvodu s Radkem Johnem poté, co ho novináři z Aha! přistihli při drobné nehodě s dětskou sedačkou v autě. Vzápětí vyšlo najevo, že žije dvojí život a má nemanželskou dceru, kterou tajil.

Dnes žije Zlata spokojeně s hereckým kolegou Petrem Štěpánkem. „Prožívala jsem své těžké životní období. Rozváděla jsem se. Pak prožíval on své těžké životní období a tím, že jsme jeden druhého tahali z bryndy, odpozorovali jsme, že je príma mít nějakého kamaráda, který vás nenechá napospas, který vám pomůže,“ vzpomíná na období, kdy se sblížili během natáčení seriálu Ordinace v růžové zahradě.

Zdroje: ceskeduchody.cz, www.ahaonline.cz, prozeny.blesk.cz