Externí autor 15. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Zlata Adamovská si s dnes již bývalým manželem Radkem Johnem užila před léty své. Na přelomu let 2009 a 2010 na novináře a politika prasklo to, že má nemanželskou dceru. Herečka tak okamžitě požádala o rozvod a veškerý kontakt s exmanželem utnula.

Šestadvacetileté manželství přitom mohlo být delší, nebýt oné osudné autonehody. Při té se nikdo nezranil, nicméně když Radek John přivolal náhradní vůz, mezi věcmi, které do něj ze svého auta stěhoval, byla i dětská autosedačka.

Na tom se nezdá být nic podezřelého, ovšem v jeho případě ano. Děti, které měl s Adamovskou totiž už byly značně odrostlé a do autosedačky této velikosti by se zkrátka nevešly. Proč ji měl tedy John v autě?

Nemanželská dcera ukončila šestadvacetiletý vztah

To se záhy ukázalo. Radek John si totiž pořídil nemanželskou dceru, což Adamovská pochopitelně nestrpěla. A tak přišel rozvod. S bývalým manželem měla nicméně v té době dvě děti, syna Petra a dceru Báru.

„Oni s tátou vycházejí dobře, stýkají se, ale já tu potřebu nemám. Dvacet šest let stačilo,“ řekla už kdysi herečka pro časopis Téma. V současné době tvoří Adamovská pár s pohádkovým princem Petrem Štěpánkem.

Od doby, kdy přišla nevěrnému manželovi na levobočka uplynula už pěkná řada let, nicméně s Johnem v kontaktu není. „Neviděla jsem ho dva roky. Jsme sedm let rozvedení, to už je tak dávná minulost... Je to pryč. Uzavřená kapitola," prozradila v rozhovoru před několika roky a tato situace trvá dodnes.

Dcera Bára jí dělá jenom samou radost

Co si ale může říci, že jí z manželství s Johnem zůstalo pěkného, jsou jistě jejich dvě dnes již dospělé děti. Konkrétně dcera Bára dělá Adamovské velkou radost, udělala z ní totiž babičku.

Stalo se tomu tak v roce 2017, kdy fotografové zachytili novopečenou maminku na procházce s kočárkem. Nechyběla samozřejmě ani babička Zlata a nevlastní dědeček Petr Štěpánek.

Spokojená rodinka se sešla na akci na pražském Vyšehradě, kde se konal Prague Food Festival. Kromě výše zmíněných si dobrého jídla užívala také Štěpánkova sestra Jana.

Bára Johnová se na veřejnosti moc neukazuje

To, že se médiím podařilo vyfotografovat Báru Johnovou někde ve společnosti, je vcelku rarita. Dcera Zlaty Adamovské a Radka Johna se na veřejnosti příliš neukazuje, což je ostatně škoda, protože je to velmi půvabná mladá dáma.

Podobu s maminkou Zlatou byste ovšem v Bářině tváři hledali marně, ačkoliv obě dvě dámy jsou vskutku sličné, o tom nemůže být žádná diskuze. Nicméně Bára se spíše potatila.

Zdroje: super.cz, blesk.cz, super.cz