Manželé našli na cestě centimetrovou blyštivou věc. Byl to poklad v ceně milionů

Tereza Malá

Miniaturní knížky jsou vždy úžasný nálet. Ilustrační foto.

Foto: HoodEden / Creative commons, CC BY-SA 4.0

Nenadávejte, když musíte kopat na poli. Protože právě při této činnosti můžete narazit na nebývalý poklad. Zejména v Anglii se to nečekanými objevy jen hemží. K těm nejcennějším patří drobná miniaturní zlatá knížka, možná bible, která může vést dokonce až k Richardu III. Tato miniatura vykazuje navíc blízkou podobnost s jiným vzácným šperkem patřícím královské rodině.

Zdravotní sestra Buffy Baileyová s manželem se už nemohli dočkat, až začnou hledat poklad na zemědělské půdě nedaleko anglického Yorku. Místo si vybrali pro jeho bohatou historii. Nic jim nechybělo, měli detektor kovů i souhlas od majitele pozemku. A dokonce měli nakonec i štěstí. A to obrovské. Už při prvním průchodu podél cesty uslyšela Buffy cinknutí!

Cink! A poklad je tu

"Chtěla jsem se soustředit jen na detekci, a tak jsem se otočila zády k chodníku, aby na mě chodci nemluvili, a právě v tu chvíli jsem přesně na tom místě zachytila signál," říká Buffy, očekávala, že najde ovčí přívěsek na ucho nebo záložku z plechovky od nápoje.

Jenže se spletla a její objev byl daleko vzácnější.

S manželem vykopali malý zlatý předmět ve tvaru knihy, který byl pouze několik centimetrů pod zemí. Pouhého půl centimetru dlouhý lehoučký artefakt pochází zřejmě z 15. století a je vyroben buď z 22, nebo 24karátového zlata. Odborníci tvrdí, že se malá zlatá bible nápadně podobá Middlehamskému šperku, zlatému přívěsku nalezenému v roce 1985 poblíž Richardova domu z dětství. Middlehamský šperk pochází z 15. století a je zdoben velkým modrým safírem. O tom, komu patřil, se stále vedou debaty, ale zřejmě se jednalo opět o Annu Nevillovou, její matku Annu Beauchampovou anebo přímo Richardovu matku Cecily Nevillovou.

Richard III. totiž sídlil v dětství na hradě Sheriff Hutton, v jehož blízkosti Baileyovi zlatou knihu objevili. Později anglický král, který vládl v letech 1483-1485, byl posledním panovníkem z rodu Yorků, jehož porážka v bitvě na Bosworthském poli znamenala konec Války růží.

Historie miniatury

Odborníci se domnívají, že zdobený předmět mohla vlastnit některá z příbuzných anglického krále - možná jeho manželka Anna Nevilleová, která jej mohla nosit jako ochranu během těhotenství a porodu. Na otevřených “stránkách“ malé knížky byly totiž identifikovány postavy svatých, Leonarda a Markéty, patronů porodu.

Navíc dobové zvyklosti říkají, že v době, do níž byla kniha datována, bylo podle zákonů zakázáno nosit zlato komukoli jinému než šlechtě, což ještě více posiluje názor, že artefakt mohl patřit členovi královské rodiny.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Je mezi oběma nálezy souvislost?

Vzhledem k podobnosti obou šperků i stylu rytin je velmi pravděpodobné, že si oba šperky objednala tatáž šlechtická rodina a vyrobil je stejný kovář, říká Matt Lewis, předseda Společnosti Richarda III.

Přesto však není jasné, jak přesně se oba zlaté artefakty ztratily na polích v severní Anglii. Je možné, že je zakopali přímo jejich majitelé, ať už jako projev díků či smutku souvisejícího s porodem, nebo jako preventivní opatření v době anglické reformace, kdy vlastnictví takových náboženských obrazů představovalo značné riziko.

Možná bible?

Nalezený objekt byl některými médii popsán jako bible, s čímž však mnozí odborníci nesouhlasí.

"Neexistuje vůbec žádný důkaz, že by tento korálek měl představovat bibli. Angličtí zlatníci do šperků této velikosti vyrývali spoustu slov, a pokud by chtěli, aby byly identifikovány jako bible, vyryli by na ně slavné „In principio“ z Janova evangelia nebo jiný známý biblický text," říká odbornice na středověkou a raně novověkou hmotnou kulturu, Kathleen Kennedyová.

Objekt bude i nadále zkoumán, jisté však je, že je naprosto ojedinělý a žádný podobný objekt – kromě Middlehamský klenotu – na světě neexistuje. Jeho hodnota je odhadována na téměř tři miliony korun.

