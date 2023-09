Invalida našel v poušti předmět připomínající lidskou ruku. Znalci dostali šok. Dostal za něj 30 miliónů

Elena Velímská 2. 9. 2023 10:15 clock 4 minuty video

Detektoráři se zasloužili o nejeden nález neuvěřitelné hodnoty, často archeologické. Dle našich zákonů na něj nemají nárok, u nás je to spíš koníček. Neplatí to pro Australana, který s ním začal hledat zlato. Co našel, mu naprosto vyrazilo dech. Neuvěřitelný nález provází i neuvěřitelný příběh...

Australští dobrodruzi Ač ne v našich podmínkách, neuvěřitelný příběh neuvěřitelného nálezu začíná docela obyčejně. Manželé Bep a Kevin Hillierovi měli rádi dobrodružství, a tak se svými čtyřmi dětmi cestovali ve starém autobuse upraveném na karavan po pobřeží Austrálie. Bep učila děti doma, Kevin vzal každou práci, která se mu naskytla. Žádný velký výdělek to nebyl, ale stačil na skromný život, který si vybrali. A na jaře roku 1980 přišla rána. Kevin si v práci poranil záda a po operaci už nemohl vykonávat manuální práce. Lékař mu doporučil dlouhé procházky a posilování zad. Přestože se rodina ocitla téměř na mizině, za poslední peníze si Kevin koupil detektor kovů, aby na dlouhých toulkách krajinou zároveň posiloval svalstvo, jak mu doporučil lékař. Související články close Magazín Hledač kovů z hlíny na poli vytáhl lesklý centimetrový předmět. Našel poklad nevyčíslitelné ceny A tak rodina vyrazila do Bridgewater ve státě Victoria, starého města zlatokopů nedaleko Kevinova rodiště. Tam svůj autobus, kterému říkali Gus na stálo zaparkovali v karavanovém kempu. Zapsali děti do školy, a Kevin čistil záchody, aby tam mohli bydlet zdarma. Lidé, kteří odjížděli jim občas nechali nějaké potraviny, které jim zbyly. Tím Kevinově rodině, aniž by to tušili, pomáhali. A Kevin ve volném čase začal na bývalém nalezišti Kingower hledat zlato v naději, že tam nějaký malý nuget po zlatokopech ještě zbyl. close info YouTube zoom_in Manželé Bep a Kevin Hillierovi se svými čtyřmi dětmi cestovali ve starém autobuse Víra v Boha V kempu se spřátelil s několika dalšími prospektory a opravdu pár malých valounků našel. Z nich se ale zbohatnout nedalo. Nicméně za ně koupil ještě jeden detektor pro Bep. Nutno ještě podotknout, že ona byla katolička s velmi silnou vírou v Boha. S dětmi se každý den modlila a prosila ho, ať jim dá nějaký životní směr, aby se mohli postarat o děti. Kevin ale vírou v Boha nijak neoplýval. Přesto ho Bep jednou přemluvila, aby se s ní pomodlil a poprosil o nějaké znamení. Jak Bep vzpomíná, zamnul si ruce, usmál se a řekl „… stačilo by 10 tisíc dolarů.“ Když se zhrozila, že žádá Boha o peníze, tak prý jen řekl: „OK, tak teda pět…“ Krátce na to, dne 19. září měl Kevin živý sen. Zdálo se mu, že našel velký nuget neobvyklého tvaru. Ráno ho nakreslil na kus papíru. Poprosil kamaráda, ať se na něj podepíše a napíše datum, a schoval si ho. Příběh rodiny vypráví následující video: Zdroj: Youtube Ruka víry A za pár dní, přesně řečeno 26. září, když byly děti ve škole vyrazili manželé na místo k buši, kde už před tím Kevin pár valounků našel. A jeho detektor zapípal. Začal kopat a v hloubce kolem 30 centimetrů pod zemí se zatřpytilo zlato. Kopal – a kopal více než dvě hodiny. A vykopal zlatý nuget skutečně zvláštního tvaru. Tvaru, který mu připomínal lidskou ruku. Váží 27, 21 kilogramů a svými rozměry 47 x 20 x 9 centimetrů je tak druhý největší nugát na světě, největší objevený detektorem kovů, a největší dodnes zachovaný vcelku. close info Shutterstock.com zoom_in Ruka víry (Hand of Faith) je vystavený v Golden Nugget v Las Vegas v Nevadě, USA Přestože Kevin doufal, že nuget zůstane v Austrálii jako dědictví země, koupil ho majitel hotelu a kasina Golden Nugget v Las Vegas za 1,3 milionů dolarů. Jelikož cena zlata klesá a stoupá, dnes by to bylo dle odhadů nejméně čtyřikrát tolik. I tak si Hillierovi koupili dům, nové auto, zabezpečili rodinu… Související články close Magazín Tříletý chlapec si půjčil tatínkův detektor kovů. Našel centimetrovou kostičku astronomické ceny Dnes je vzácný zlatý nuget známý jako Ruka víry (Hand of Faith), jak ho Hillierovi nazvali, vystavený v Golden Nugget v Las Vegas a jeho repliky v dalších kasinech. Zdroje: www.readersdigest.com.au, www.catholicweekly.com.au, www.worldrecordacademy.org

