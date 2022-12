Thajsko je zemí barev, vůní a úsměvů. Je ovšem rovněž zemí zlata a zlatých Buddhů a domovem největší zlaté sochy Buddhy na světě. Jedná se o sochu z ryzího zlata, která má fascinující historii! Poznejme Phra Phuttha Maha Suwana Patimakon.

Největší socha zlatého Buddhy se nachází v bangkockém chrámu Wat Traimit. Jedná se o sochu z ryzího zlata, která zobrazuje sedícího Buddhu se zkříženýma nohama. Socha je známa pod jménem Phra Phuttha Maha Suwana Patimakon. Velkou zvláštností je to, že socha není jen pozlacená, ale je skutečně vyrobena z ryzího zlata. Tato masivní nádhera je vysoká 3,91 metru, široká 3 metry a s váhou pět a půl tuny je tak největší zlatou sochou Buddhy na světě. Ale nejen toto prvenství činí sochu tak jedinečnou. Je to i její neuvěřitelná historie. Na dokument se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Neklidná doba barmanských nájezdů

Socha je pravděpodobně datována do období Sukhothai (1230-1430), ačkoli není zcela jasné, kdy přesně byla odlita. Má mnoho prvků charakteristických pro toto období, ale je možné i to, že byla zhotovena později a ovlivněna pak dřívějšími styly.

V době, kdy se starobylé siamské hlavní město přestěhovalo do Ayutthayi, spolu s ním byla přemístěna i tato jedinečná socha, což se stalo na počátku 14. století. Pokud však socha pochází z Ayutthayi, mohla být zhotovena kdykoli až do poloviny 17. století.

V Ayutthayi byla Buddhova socha pokryta vrstvou betonu s lesklým sklem. Stalo se tak proto, aby byl ukryt její skutečný význam a socha byla ochráněna před zloději v době barmských nájezdů. Když se však přesto Barmánci Ayutthayi zmocnili, odstranili téměř všechny cenné předměty – byly uloupeny stovky soch, které byly odvezeny zpět do Barmy a roztaveny.

Příběh největšího zlatého Buddhy

Obrovské množství thajských soch bylo tehdy zničeno a ukradeno, navíc později lupiči odstranili z kamenných soch hlavy, aby je prodali na černém trhu v zámoří. I proto je dnes k vidění mnoho ájuthajských soch Buddhy bez hlavy.

Štukový převlek však největšího Buddhu světa skutečně zachránil. Buddha Phra Phuttha Maha Suwana Patimakona nebyl ztracen ani ukraden a zlatá socha stála dlouhá léta ukrytá mezi ruinami. Až když bylo v Bangkoku založeno nové hlavní město, král sem nařídil přemístění starých soch z celé země.

A tak byl někdy na počátku 19. století přemístěn i onen slavný Buddha. Ocitl se v bangkockém chrámu Wat Chotanaram. Chrám však v době po přemístění postupně chátral a nevyužíval se. Byl uzavřen a tajný poklad byl převezen do malého chrámu v čínské čtvrti. Tam byla socha uložena v základní budově s plechovou střechou, aniž by někdo tušil, jak obrovský má význam. Nakonec byla pro sochu postavena nová budova, jenže při převozu byla socha nešťastnou náhodou poškozena. Stěhováci rozbili svrchní vrstvu a socha praskla. Ač by se jinak jednalo o katastrofu, v tomto případě poškození betonu odhalilo zlato!

Buddha v celé kráse

Veškerá omítka byla po nálezu odstraněna a během procesu byly pořízeny fotografie, které jsou nyní vystaveny v chrámu pro návštěvníky, spolu s kusy skutečné omítky. Po odstranění veškerého „ochranného hávu“ se zjistilo, že zlatá socha se ve skutečnosti skládá z devíti částí, které do sebe hladce zapadají. Navíc byl u jejího podstavce nalezen klíč zapouzdřený v omítce, který lze použít k rozložení sochy, což umožňuje její snadnější přepravu.

Až v roce 1954 tak byla konečně odhalena skutečná nádhera sochy!

Dne 14. února 2010 byla v chrámu Wat Traimit slavnostně otevřena nová velká budova, v níž je umístěn zlatý Buddha. Největší zlatá socha Buddhy na světě tak má svou vlastní budovu. Mnozí thajští buddhisté dnes sochu díky jejímu osudu považují za zázračnou.

Zdroj: Youtube

Zdroje: theculturetrip.com, en.wikipedia.org/wiki/Golden_Buddha_(statue)