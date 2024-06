Externí autor 9. 6. 2024 clock 3 minuty

Jestli vám někdo řekl, že máte srdce ze zlata, tak rozhodně gratulujeme. Takoví lidé totiž mají nejlepší povahu. Většinou se rodí v jednom z níže uvedených znamení zvěrokruhu.

Existují lidé, u kterých si nemůžete být stoprocentně jisti, zda svou pomoc myslí opravdu dobře nebo zda jejím prostřednictvím sledují nějaký svůj osobní zájem.

A pak jsou ti druzí, kteří se objeví vždy, když je potřebujete a svým altruistickým postojem v nás vzbuzují naději, že to se světem a hlavně lidmi není ještě zas tak úplně špatné.

Podívejte se, která znamení zvěrokruhu patří mezi příslovečná dobračiska.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Lidé narození ve znamení Raka jsou takoví opatrovníci všech blízkých. Tohle vodní znamení má velké srdce a spoustu lásky a péče nejenom o rodinu, ale i o přátele. Nikdy na vás nezapomenou alespoň s esemeskou k narozeninám nebo svátku, když máte problém nebo onemocníte, vždy jsou připraveni pomoci.

Raci jsou velmi emotivně založení. Mají tendence vidět svět spíš v tmavých barvách, takže své nejbližší neustále telefonicky kontrolují, jestli jsou v pohodě. Jelikož je to i velmi kreativní znamení, můžete se těšit na to, že vám připraví například večírek k narozeninám. A že bude nej, o tom nepochybujte.

Rakům ze všeho nejvíc záleží na tom, aby viděli své blízké a rodinu šťastné a spokojené. Bohužel ale přitom často zapomínají sami na sebe, což se jim v určité chvíli může vymstít. Ne všichni totiž jejich pomoc potřebují a mohou je začít zneužívat.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Možná byste to do nich na první pohled neřekli, ale lidé narození v zemském znamení Býka obvykle mají srdce doslova z ryzího zlata. Jsou neuvěřitelně laskaví a milí. A neexistuje nic, co by pro své nejbližší neudělali.

Býk neumí říct ne. Je to přátelský člověk a bohužel někdy až moc důvěřivý, což ho může zejména v kontaktu s cizími lidmi dostat do problémů. Ovšem všichni takoví, kteří by na tohoto dobráka od kosti chtěli cokoli zkoušet, měli by si to dobře rozmyslet.

Když se Býk naštve, dokáže být opravdu hodně nepříjemný. Pravdou také je, že je nepoučitelný a dál věří v lidské dobro. Je pro něj nesmírně důležitá vlastní rodina, stabilita a bezpečí.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Možná si teď říkáte, jak může být Lev hodný a dobrosrdečný, když si přes svoje ohromné sebevědomí pomalu nevidí ani na špičku bot. Překvapíme vás. V hloubi duše jsou lidé narození ve znamení nesmírně laskaví a nápomocní.

To je taková tajná vlastnost tohoto znamení, je opravdu hodně velkorysé. Lvi nemají problém se podělit s ostatními o všechno, co nějakým způsobem obohacuje jejich život. Ať už je to mixér, sekačka na trávu, klidně i auto, pro Lva je důležité, že všechny tyto a podobné věci v dané chvíli dobře poslouží.

Lev vám nabídne svou hřejivou náruč, kdykoliv se budete potřebovat vyplakat, postěžovat si, ale bude se s vámi radovat i z úspěchů, které se vám povedly. Vlastně se dá říci, že vás Lev podrží doslova při každé příležitosti.

