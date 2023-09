Během hlubokomořské expedice u aljašského pobřeží učinili vědci matoucí objev, když dálkově ovládané vozidlo (ROV) narazilo na záhadnou zlatou kouli ležící na dně oceánu. Objekt nalezený v hloubce 3,1 kilometru zanechal odborníky v nejistotě ohledně jeho skutečné povahy.

Tento záhadný nález, připomínající něco přímo ze science fiction, okamžitě vyvolal otázky o jeho původu a účelu. Objekt vykazoval nápadnou díru, což přimělo jednoho z výzkumníků ke spekulacím, zda se "něco snažilo dostat dovnitř... nebo ven".

Mise do hlubin oceánu

Probíhající expedice Seascape Alaska 5, zahájená 23. srpna, měla za cíl proniknout do hlubin oceánu a zaměřit se na mořské biotopy nacházející se v hloubce pod 200 metrů a ponořit se až do hloubky neskutečných 6 000 metrů. Mise zahrnovala mapování prostředí, průzkum hlubokomořských korálových a houbových stanovišť, rybích biotopů, chemosyntetických společenstev a studium vodního sloupce. Kromě toho se snažila zlepšit naše chápání minulých a potenciálních geohazardů.

Ostatně, Aljaška skrývá dosud mnohá tajemství, jak říká i toto video:

Zdroj: Youtube

Zlaté vejce neznámého původu

ROV vybavený robotickou rukou, která podivně připomínala postavičku z Teletubbies, zlatou kouli pečlivě zkoumal. Výzkumníci, kteří zachovávali opatrné chování připomínající scénu z napínavého filmu, se rozhodli pro další zkoumání.

Podle prvních teorií se mohlo jednat o uhynulou houbu, exotický exemplář korálu nebo snad dokonce o vajíčko neznámého mořského tvora. Bez komplexní analýzy však zůstávala pravá identita nepolapitelná.

Navzdory nejasnostem ohledně identity zlaté koule je jedno jisté: představuje další zajímavou záhadu z neprobádaných hlubin oceánu. Jak trefně řekl jeden z členů týmu: „Když to naše kolektivní znalosti nedokážou identifikovat, je to něco divného." V oblasti, kde až dvě třetiny života zůstávají vědě neznámé, by tento objev mohl být předzvěstí vzrušujícího odhalení.

Kerry Howellová, profesorka hlubokomořské ekologie na Plymouthské univerzitě, upozornila na zvláštní povahu objektu a zdůraznila, že dvě desetiletí hlubokomořského výzkumu nic podobného nepřinesla. Spekulovala, že otvor v objektu by mohl sloužit jako místo pro dýchání, pokud by šlo o houbu, nebo jako místo, kde se vylíhl organismus, pokud by šlo o obal vajíčka.

Je zajímavé, že zlatá koule nalezená na dně aljašského moře zanechala odborníky i veřejnost v rozpacích a bez odpovědí. Ačkoli pravá podstata tohoto objevu zůstává zahalena nejistotou, nesporně přidává další vrstvu intrik do pokračujícího zkoumání záhad oceánu.

