Pro některé ženy je životním cílem dosáhnout určitého vysněného komfortu a životního stylu. Chtějí být všude první, být vidět a hlavně, co nejvíce získat. Mají největší strach z toho, že o něco přijdou. Pojďme se podívat na nejchamtivější dámy podle horoskopu.

Možná už jste někdy slyšeli pojem „zlatokopka“, tak to je ona, žena, která chce všechno. Peníze, dům, bohatství, slávu, hojnost, luxus, a vše, co představuje úspěch. V rámci astrologie známe čtyři znamení zvěrokruhu, která mají tendenci být lakomá. Tyto dámy se jednoduše nedělí – ani o majetek, pozornost, čas, ani o úspěch. Jsou to nejvíce sobecké představitelky něžného pohlaví. Když jde o jejich profit, stávají se z nich chladnokrevné dračice.

Beran (21.3. – 20.4.)

Dámy narozené ve znamení ohnivého Berana jsou známé svou dynamickou a asertivní povahou. Ženy zrozené v tomto období jsou ambiciózní a cílevědomé, proto stále hledají nové výzvy. Jejich obrovská touha po úspěchu a uznání může vypadat jako honba za slávou a obdivem. Okolí tyto zrozenkyně považuje za sebestředné a chamtivé.

Je však důležité si uvědomit, že tato „chamtivost“ je často projevem jejich neústupné vášně pro dosažení vysněných cílů. A svých cílů Beranka opravdu dosáhnout chce. Mnohdy dokáže jít hlavou proti zdi, a jak se říká přes mrtvoly. Pokud si chce zachovat v životě nějaké přátele, bylo dobré přiznat si tuto svou vlastnost, a pokusit se ji cíleně krotit.

Lev (23.7. – 22.8.)

Charismatická Lvice si myslí, že je něco víc než ostatní. Je přece královna, navíc se smyslem pro dramatičnost. Ženy ve znamení Lva mají neukojitelnou touhu po obdivu a zbožňování. Chtějí být na výsluní, nejlepší, nejbohatší, nejúspěšnější a všechna další nej. Jejich přirozené vůdčí schopnosti a touha být středem pozornosti působí na druhé jako jedno velké sobectví a arogance.

Tyto dámy se nerady dělí o to, co získaly. O své úspěchy se nehodlají dělit a neopovažujte se je zastínit. Pokud se Lvice přestanou povyšovat nad ostatní, a budou trénovat svou pokoru, mohou si plnými doušky užívat své vítězství a sklízet ovoce, aniž by to působilo chamtivě.

Štír (24.10. – 22.11.)

Tajemná zrozenkyně vodního znamení Štíra je velmi silná osobnost. Ženy ve znamení Štíra jsou vášnivé, bojovné a majetnické, zejména pokud jde o jejich cíle a touhy. Tato dáma je velká tajnůstkářka a jde si odhodlaně za svým. To působí, jako by nehrála fér hru, protože si tak nějak nenápadně vždy najde svou cestu k cíli a dosáhne to, co chce.

Je rozhodnutá postupovat směrem vzhůru a prosadit se. Na své životní cestě proto působí velmi nesdílně. Proč by se měla s ostatními dělit o své know-how, nebo cokoli jiného, čeho sama svou pílí dosáhla? Milé dámy, vaše ambice jsou obdivuhodné, ale pokuste se brát ohled i na druhé.

Kozoroh (22.12. – 20.1.)

Pragmatické ženy zrozené v Kozorohu vyzařují disciplínu a ctižádost. Tyto zrozenkyně často pohání neúnavná honba za úspěchem a materiálním zabezpečením. Jejich odhodlání šplhat po žebříčku úspěchu kam až to jde, z nich dělá v očích okolí chamtivé zlatokopky. Dáma zrozená v tomto znamení se chytne každé příležitosti, aby se přiživila a posunula zase o schod výše.

Je velmi pilná a pravděpodobně to dotáhne daleko a vysoko, ale dost možná tam bude úplně sama. Její ambice pramení z touhy po stabilitě, ale je potřeba si uvědomit, že mít všechno, neznamená být šťastná. Bez lidí, kteří vás mají rádi, jsou vám všechny materiální statky k ničemu.

