"Módní guru" Muammar Kaddáfí: Nejšílenější outfity výstředního diktátora

Když vrcholný politik nedopne sako přes pupek a zvolí kravatu stylu televizního moderátora 80. let, valná část národa se trochu zastydí. Takový muž přecijen reprezentuje svou zemi a oblékání by měl konzultovat se zkušeným stylistou. S diktátory se to však má trochu jinak. Diktátor nereprezentuje svůj národ, ale sám sebe a svou moc. Libyjský vůdce Muammar Kaddáfí toho byl jasným příkladem.