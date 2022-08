Chudá lovkyně ústřic vytáhla z vody obří zlatý poklad. Dopadlo to s ním špatně

Jediný lov ústřic změnil život nejen lovkyni.

V asijských zemích je sběr ústřic anebo perel často jediným zdrojem obživy a domorodci si mnohdy ani neuvědomují, jak moc by jim jejich úlovky záviděl Evropan nebo Američan. O práci se to už ale říct nedá, jelikož je velmi náročná. Při sběru ústřic se ale občas stane něco ještě podivnějšího. Například v roce 2013 narazil sběrač ústřic na skutečný poklad.

Indonéská sběračka ústřic narazila zcela náhodně na truhlu, která byla po otevření plná zlatých mincí. Stalo se tak skoro před deseti lety ve vesnici Gampong Pande na severním cípu Indonésie a nález podnítil následnou vlnu šílenství, kdy se stovky lidí vydaly do bažin a snažily se mít stejné štěstí. Všichni byli vyzbrojeni jednoduchým nářadím a seškrabávali písek na dně řeky a v bažině poblíž starověkých hrobek.

Právě proto, že je toto místo spolu s celou oblastí dřívějším domovem několika starověkých království, je zde podobný nález možný.

Na úplně nový dokument o této oblasti se podívejte na videu zde:

Poklad, který byl obratem prodán

O události tenkrát psaly všechny místní noviny. Žena se věnovala své každodenní rutinní práci, ale povedlo se jí cosi nevídaného: Poblíž starobylého hřbitova objevila podivnou truhlu. Je velmi pravděpodobné, že se tady poklad objevil již v roce 2004, tedy téměř 10 let před nálezem, kdy ostrov postihlo ničivé tsunami. Tehdy bylo zdevastováno indonéské město Banda Aceh, které je velice blízko lokalitě nálezu.

Když sběračka ústřic na truhlu narazila, udivilo ji, že je celá pokrytá korály a ústřicemi. Když však truhlu otevřela, vysypaly se z ní stovky zlatých mincí. Pro většinu Indonésanů by byl podobný nález něčím, co by změnilo jejich život i na několik generací. Lidé, zejména v chudých vesnicích bez turismu, totiž musejí vystačit s málem.

Ihned po nálezu a medializaci celé události bylo místo do odvolání uzavřeno a vláda vyzvala lidi, aby vše, co našli, navrátili. Samozřejmě se tak nestalo a do rukou vlády se dostala jen poměrně malá část původního nálezu, přestože bylo nabídnuto odškodnění. Chudí místní obyvatelé nechtěli nechat nic náhodě a spoustu mincí obratem ruky prodali do obchodu se zlatem.

Poklad ze starověku

Gampong Pande je jednou z nejstarších vesnic v regionu. Vesnice byla místem prvního islámského království Aceh a právě zde se nacházelo království, kterému vládla dynastie Meukuta Alam. Naopak v sousedním království byla dynastie Darul Kamal, ale obě vesnice se podařilo tehdejšímu acehskému sultánovi Iskandaru Muda Johan Pahlawan Meukuta Alamovi spojit, čímž vzniklo Acehské království Darussalam.

Stovky dirhamových zlatých mincí z dob starověkého acehského království nalezené v bažině skutečně změnily sběračce život.

"Mince byly nalezeny v truhle pokryté korály a ústřicemi a pohřbené v bahně," řekl Abdullah, obyvatel vesnice Gampong Pande, který byl na místě v době, kdy poklad podnítil další obyvatele k hromadnému prohledávání tamějších bažin, kde se podobný nález občas poštěstí. "Mnozí z nich našli mince také na jiném místě nedaleko původního místa."

Poté, co byla zpráva medializována, se přímo na místo dostavilo několik obchodníků se zlatem, kteří mince od obyvatel za různé ceny vykupovali. Mince se prodávaly po 350 000 rupiích (tehdy asi 30,15 USD) za minci velikosti knoflíku a 800 000 rupií za minci o velikosti současné mince 100 rupií.

Od 13. do 17. století se vesnice Gampong Pande stala průmyslovou oblastí a střediskem výroby různého zboží, včetně zlatých mincí. Samotný název Gampong Pande doslova znamená "vesnice odborníka nebo mistra řemesla". Přestože se místní snaží, aby byla oblast vyhlášena kulturní památkou a zachována, zatím se tak nestalo. Vesnice je opuštěná, přestože se jedná o historické místo s bohatou acehenskou historií. Vláda se však o tuto provincii příliš nestará, proto jsou památky a hrobky v oblasti velmi zanedbané a mnoho starobylých hrobek je pohřbeno v bahně. Již desete let se pracuje na tom, aby byla oblast vyhlášena kulturním dědictvím, což by umožnilo lepší správu a úsilí o její zachování.

Tento proces však bude v Indonésii díky složité legislativě trvat velice dlouho. Je proto dobře, že náhodný nález pokladu zachránil na nějakou dobu mnoha lidem živobytí.

