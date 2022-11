Koupili starý dům a zahájili rekonstrukci. Odkryli podlahu a stali se milionáři

Elena Velímská

Foto: Shutterstock.com

V malé anglické vesničce Ellerby nedalo Hullu v Yorkshiru se manželský pár, který nechce být jmenován, rozhodl trošku vylepšit si svůj dům z 18. století. A začali od podlahy. A to doslova, výměnou staré v kuchyni. Netušili, že léta šlapali po pokladu, který jim tu renovaci zaplatí. A co víc, vzbudí rozruch v aukční síni.

Pod starou podlahou

Manželé začali s výměnou podlahy někdy v létě roku 2019. Když začali starou podlahu odstraňovat, v hlíně v hloubce přibližně osm centimetrů pod tenkou vrstvou betonu narazili na něco, co považovali za kus nějaké kabelu. K jejich obrovskému překvapení a později i radosti zjistili, že to je kameninový hrnek bez ucha, o nic větší než plechovka od koly. Jeho obsah však byl pohádkový. Byly v něm vzácné zlaté mince. Celkem jich manželé našli 264. A jak se později ukázalo, byly mezi nimi i jedinečné sběratelské unikáty.

Příběh mincí

Mince nalezené v Ellerby pocházejí z let 1610 až 1727, z období vlády britských panovníků Jakuba I. a poté Jiřího I. Mince s největší pravděpodobností patřili manželům Josephu a Sarah Fernley-Maistersovým, kterým v té době dům patřil. Vzali se v roce 1694. Byli to bohatí kupci, kteří obchodovali s dřevem, uhlím a železnou rudou. Pan Joseph zemřel v roce 1725, Sarah v roce 1745. Proč tehdy do hlíny pod prkna podlahy zakopali hrnec s penězi, je hádankou. Dražitel a numismatik G. Edmund z aukční síně Spink & Son se domnívá, že „… zjevně nedůvěřovali nově vzniklé Anglické bance, ‚bankovkám‘ a dokonce ani zlatým mincím své doby. Schovali si mince z doby občanské války a před ní.“ Dále uvedl, že je záhadou proč, si je ale nikdy nevyzvedli.

Zlatý poklad?

„Tento pozoruhodný nález je naprosto jedinečný v britské archeologii i v aukcích mincí posledních let,“ řekl Edmund. Nalezený zlatý poklad má dnes velkou hodnotu, ale ve své době byly mince obyčejné platidlo. Jejich hodnota se pohybovala od 50 do 100 liber. Mezi nalezenými mincemi jsou však numismaticky nesmírně cenné kusy, které při dražbě trhaly rekordy. Možná není bez zajímavosti uvést, proč se mluví o dražbě, když objevy pokladů si nálezce nesmí ponechat. Ve Velké Británii, stejně jako ve většině zemí, je povinnost nález zlatých a stříbrných mincí nahlásit. Objev pod podlahou byl sporný, pokud jde o dobu. Provázely ho právní tahanice, ale nakonec si manželé téměř všechny mince směli nechat. Nejmladší guinea (zlatá britská mince) z roku 1727 byla v době nálezu 292 let stará. Nakonec tedy bylo rozhodnuto, že jejich nález podle zákona není poklad. Za ten se považují mince starší 300 let. Stát si ponechal jen vzácnou brazilskou minci, která byla v Anglii v oběhu ve 20. letech 18. století. Ta putovala do Britského muzea.

Zdroj: Youtube

Rozruch v aukční síni

Dražbu mincí, která proběhla v říjnu 2022, vyhlásila londýnská společnost Spink & Son, která se specializuje na dražby a prodej známek, mincí, bankovek, medailí, dluhopisů, akcií a dalších sběratelských předmětů. Prodej dle vyvolávací ceny se odhadoval na nějakých 232 000 dolarů. Dražitel Edmund pro časopis Today uvedl, že se do dražby přihlásilo 372 zájemců z celého světa. Mince v aukcích se prodávají běžně, jak dražitel říká, tato aukce ale byla prý „… v mnoha ohledech jedinečná, jak příběhem mincí, způsobem jejich objevení i vzácnou příležitostí koupit je v aukci.“ Dodal ještě, že takovou odezvu ještě nezažil.

Mince daleko převýšily odhad i vyvolávací cenu. Pár „položek“ pro příklad. Vzácná skotská zlatá šestilibrová mince se prodala za šest tisíc dolarů, odhad byl tisíc. Mezi unikáty byly mince s chybnými ražbami. Cena guinei Karla II., kde bylo místo CAROLUS chybné CRAOLVS se z tisíce vyšplhala na 10 850 dolarů. Za čtyřikrát vyšší cenu než odhad se prodala guinea královny Anny z roku 1705, která byla vyražena před spojením Anglie a Skotska. A za rekordní sumu nejen v této dražbě, ale historii světových dražeb vůbec, se vydražila guinea Jiřího I. (1720). Je to mince bez hlavy, se dvěma ocasy – u nás bez panny, ale dvěma orly (rub, líc). Z odhadovaných 4 500 dolarů se cena vyšplhala na neuvěřitelných 72 860 dolarů a překonala dosavadního rekordmana, americký zlatý dolar s chybnou ražbou prodaný za 54 625 dolarů v roce 2011. Nelze se divit, že celková částka 852 380 dolarů anonymní majitele pokladu naprosto ohromila. Edmund ještě poznamenal, že doufá, že lidé nezačnou hromadně renovovat své domy v naději, že by taky mohli nějaký poklad objevit. „Doufám, že se lidé zamyslí, než si vytrhají podlahu,“ uvedl pro časopis.

Nepovedená loupež skončila objevem starověkého hřbitova obětovaných dětí Elena Velímská 19. březen 2022 četba na 4 minuty četba na 4 minuty

Zdroje: www.today.com, www.nbcnews.com, www.smithsonianmag.com