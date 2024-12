Externí autor 5. 12. 2024 clock 2 minuty

Roztomilý zlatý retrívr Brian se stal internetovou senzací poté, co jeho majitelka zveřejnila video, na kterém předstírá spánek, aby se vyhnul poslouchání příkazů. Jeho herecký výkon by mu podle fanoušků vynesl i Oscara.

Jednoleté štěně prokázalo, že psi jsou mnohem chytřejší, než si myslíme. Když nechce poslouchat, jednoduše „usne“. Ovšem jen do té doby, než zazní slova jako „jídlo“ nebo „hra“.

Mistrovský kousek

Brian, rozkošný zlatý retrívr, se stal hvězdou sociálních sítí díky svému jedinečnému způsobu, jak se vyhnout povinnostem. Jeho majitelka pravidelně sdílí videa z jejich společného života na TikToku, ale právě tohle konkrétní video zaznamenalo více než 100 000 zhlédnutí.

„Brian má skvělý selektivní sluch,“ směje se jeho panička. „Když řeknu něco o jídle nebo hraní, je okamžitě vzhůru a plný energie. Jakmile ale přijde řeč na něco jiného, prostě ‚usne‘.“

close info TikTok zoom_in Zlatý retrívr slyší jen to, co chce.

Video najdete zde.

Inteligence psů není mýtus

Odborníci potvrzují, že psi jsou skutečně velmi inteligentní a dokáží být i poměrně vynalézaví, když jde o vyhýbání se něčemu, co dělat nechtějí. Zlatí retrívři pak patří mezi nejinteligentnější psí plemena vůbec. Jsou známí svou přátelskou povahou a inteligencí. Původně byli vyšlechtěni ve Skotsku pro lov vodního ptactva, dnes však excelují i jako asistenční psi, záchranáři či canisterapeutičtí pomocníci.

Top 5 nejchytřejších psích plemen

1. Border kolie

2. Pudl

3. Německý ovčák

4. Zlatý retrívr

5. Dobrman

Fascinující schopnosti psů

Výzkumy ukazují, že psi dokáží porozumět až 165 slovům a gestům, počítat do pěti a řešit jednoduché matematické problémy. Brianova herecká kariéra tak není ojedinělým případem. Psí videa patří k nejsledovanějším obsahům na sociálních sítích. „Někdy mám pocit, že Brian přesně ví, co dělá,“ říká se smíchem jeho majitelka. „Je to malý herec s velkým talentem.“

Zdroj: n1info.hr