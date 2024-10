Externí autor 30. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Vítězství Karla Gotta v anketě Zlatý slavík bylo tak pravidelné, že by málokoho napadlo, že Božský Karel nebyl první. Vzpomenete si, kdo mu tohle prvenství vzal?

Nicméně popořádku. Na začátku 60. let se na poradě tehdy populárního časopisu Mladý svět objevil nápad oceňovat jednou ročně nejoblíbenější československé zpěváky. Údajně byl jeho autorem Ladislav Smoljak, pozdější člen a režisér Divadla Járy Cimrmana.

Pozlacené pískátko

Hledal se název, jehož prvotním autorem je prý také Ladislav Smoljak, který si na oné poradě vzpomněl na hračku, která se prodávala na poutích a v puse pískala. Říkalo se jí slavík. Protože pískátko vypadalo jako pozlacené, název byl na světě – Zlatý slavík.

50. číslo Mladého světa

Kulaté výročí se vlastně tak trochu hodilo. Nejspíš i proto první ročník Zlatého slavíka proběh právě v tomto čísle na konci roku 1962. Hlasující měli do redakce zaslat tři nejoblíbenějších písničky a tři nejoblíbenější interprety za uplynulý rok. A přišel trochu šok. Obecně se totiž čekalo, že vyhraje Karel Gott a čekal to i on sám.

Jak uvedl před lety Blesk.cz, pozdější sběratel Zlatých slavíků Gott se přiznal, že toho prvního nezískal proto, že měl pouhé tři hlasy a skončil na bídném a ostudném 49. místě.

Barytonista s exotickým vzhledem

Tak je celkem jasné, že s tímto počtem Gott neměl šanci a dotyčný zpěvák mu zlatou trofej vyfoukl ještě o pět let později. Mimochodem, tenhle barytonista s exotickým vzhledem byl přesný opak vždy perfektně vystajlovaného a uhlazeného Gotta. Vypadal jako drsňák s rošťáckým pohledem a ženy z něj omdlévaly nadšením.

Nebylo divu, že dostával tolik hlasů. Taky zpíval jinak a dokonce i hrál a vůbec ne špatně. Objevoval se v tehdy populárním divadle Semafor. Navíc to byl vyučený sklář, který měl nadání po své mamince, vídeňské operetní umělkyni. Než se ale začal věnovat hudbě a hraní profesionálně, dělal kdeco. Třeba knihovníka, tajemníka a také stavěl harfy.

Rebel a chuligán

Je pravdou, že mezi lety 1964 až 1965 měl náš neznámý zákaz vystupovat. Provázela ho totiž pověst rebela a chuligána, kterou přiživoval nejenom jeho zarostlý vzhled, ale i Státní bezpečnost a pak jacísi tajemní dvojníci s jejich výtržnickými kousky, dost často prováděnými v opilosti.

Gott nezahálel

Sice náš neznámý dostal stopku, ale to nic neměnilo na faktu, že slavičí trofej získal ještě jednou a mezitím byl obvykle na druhém místě. Karel Gott pochopitelně nezahálel a v oblíbenosti svého rivala velmi čile dotahoval, až tuhle anketu doslova opanoval.

Slavík z Madridu

Tak co, poznali jste, že historicky prvním výhercem trofeje Zlatý slavík se stal Waldemar Matuška? Říkalo se mu také Slavík z Madridu podle písně téměř totožného názvu Slavíci z Madridu. Sklízel úspěchy nejenom jako sólový zpěvák, ale také v duetech s Evou Pilarovou. S tou nazpíval nejúspěšnější píseň roku 1962, kterou složili Šlitr a Suchý a jmenuje se Ach, ta láska nebeská.

Později Waldemar Matuška vystupoval se skupinou K.T.O., se kterou odjel v roce 1986 do Spojených Států, kde následně požádal o politický azyl. Po revoluci se do Čech poměrně často vracel. Zemřel před patnácti lety na Floridě.

zdroj: plzen.rozhlas.cz, dvojka.rozhlas.cz, www.blesk.cz, www.ahaonline.cz