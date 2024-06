Zlatokop amatér našel pomocí detektoru kovů obří zlatý nuget z 19. století. Objev učinil ve státě Victoria, kde v té době řádila zlatá horečka. Mužův detektor vůbec nebyl určen na vyhledávání zlata, ale paradoxně nalezl takový unikát.

Anonym prohledával oblast zvanou „Zlatý trojúhelník“, kde se ona zlatá horečka tehdy odehrávala. Podle velikosti si nejdřív myslel, že našel nárazník od auta. Jaké ale bylo jeho překvapení, když vyhrabal místo toho kámen úctyhodných rozměrů se zlatými žilkami.



Svůj nález přinesl do specializovaného obchodu v nedalekém městě Geelong. Majitel obchodu Lucky Strike Darren Kamp byl v šoku a přiznal, že neviděl za 43 let svého působení v této branži tak velký exemplář. Valoun měl totiž 4,6 kg, z toho 2,6 kg je ryzí zlato.



„Naše čelisti spadly na podlahu, když jsme ho uviděli poprvé,“ napsal Darren Kamp na facebookovou stránku své firmy. V příspěvku označil svůj nový přírůstek za „naprosto strhující pecku“. Na první pohled mu bylo jasné, že mu neznámý chlapík přinesl jedinečný kousek.

„Přinesl mi vzorek zlatého nugetu, aby se zeptal, jestli si myslím, že v něm může být zlato v hodnotě 10 000 (australských) dolarů,“ uvedl Kamp v rozhovoru pro Live Science. „Řekl jsem mu: Zkus 100 000 dolarů, protože to bylo tak těžké; okamžitě jsem věděl, že to bude stát za to. A pak ten chlap řekl, že je to jen polovina, druhou část má doma. Na mou otázku, co tím myslí, odpověděl, že rozbil ten kámen a očekával, že uvnitř bude masivní zlatý valoun.“

Když přinesl nálezce druhou půlku pokladu, nastal teprve ten pravý poprask. Hodnota byla vyčíslena na neuvěřitelných 240 000 USD, což je na naše 3,5 milionů českých korun. O objevu se mluvilo v hlavních zprávách na BBC.

Do této chvíle byl největším australským úlovkem valoun „Welcome Stranger“. Jeho příběh sahá až do roku 1869 , kdy ho objevili horníci při své práci v dolech. Měl úctyhodných 72 kg, díky kterým se stal největším nalezeným nugetem na světě. Jeho cena se odhaduje na 2,7 milionu dolarů, což je 58 milionů českých korun.

Darren Kamp odkoupil obě nalezené poloviny zlatého kamenu, a tak se stal novým majitelem vzácného exponátu, který si hrdě vystavil ve své prodejně. „Sice je škoda, že byl rozlomen na dvě poloviny, ale na druhou stranu lze tak v kameni vidět tu spoustu zlata,“ svěřil se.

Australská zlatá horečka podle Darrena ještě zdaleka neskončila. Naopak stále trvá, protože rozhodně ještě nebyly nalezeny všechny poklady Austrálie. Podle odhadů se právě v této zemi nachází obrovská skrytá naleziště. Právě tento příběh nalil všem hledačům pokladů novou krev do žil, a motivuje je v tom pokračovat v hledání dál.



Zdroj: www.lovecpokladu.cz, www.telegraph.co.uk