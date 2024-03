close info DimaBerlin / Shutterstock

Magdalena Weingärtner 31. 3. 2024 clock 3 minuty

Mít ženu do nepohody, kterou můžete vzít na čundr do spacáku pod stan, stejně jako do hotelu na wellness, je výhoda. Občas se ale výběr partnerky nezadaří a vy si do života přitáhnete neskutečnou potížistku. Které dámy vám dokážou zničit život? Rodí se v těchto znameních zvěrokruhu.

tag Katastrofa Styl

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít