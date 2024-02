Potkat toho pravého muže a strávit s ním pohádkový život si přeje každá žena. Mnoho z nich ale zjistí, že ideální partner jednoduše neexistuje. Někteří muži jsou ale pro vztahy naprosto nevhodní. Známe 3 znamení, která vám ze života udělají peklo. Najdete v nich toho svého?

Každý má své mouchy, a proto víme, že na vztahu se musí celoživotně pracovat. Bez schopnosti komunikovat a vzájemné tolerance vám vztah dlouho nevydrží. Podle astrologů jsou za nejhorší manžele považováni zástupci tří znamení. Nemůžeme sice házet všechny do jednoho pytle, ale můžeme vypozorovat povahu muže na základě data narození a postavení hvězd a planet. Od koho je lepší raději utéct, dokud je ještě čas?

Rak – Největší morous

Muži, kteří na tento svět přišli ve znamení Raka, jsou jako dvě strany mince. Na jedné straně jsou považováni za nejvěrnější a nejcitlivější znamení, ale na druhé straně může jejich pasivita podkopat i to nejšťastnější manželství. Podle astrologů tito pánové často vyhledávají nenáročnou a pohodlnou ženu, na kterou nekladou příliš vysoké nároky.

Mohou se oženit bez velké lásky, protože je pro ně nejdůležitější zmíněné pohodlí, klid, spolehlivost a bezkonfliktnost. Nechtějí doma Itálii a raději mají partnerku se stejnými názory, která jim neoponuje. Jejich snem je bezpečný domov, kterému vládne mír a klid. Raci preferují morálně silnější dámu, která je finančně zajištěna a přinese do manželství nějaké materiální jistoty.

Jejich vyvolená by neměla v každodenním životě očekávat jejich přílišnou aktivitu a pomoc. Ideálně by se vším měla poradit sama. To ona je velitel domácnosti a rodiny. Rak je většinou v praktických věcech dost neschopný. Kromě toho muži v tomto znamení svou partnerku stále psychicky vysávají, protože jsou neustále nespokojení a na všechno si stěžují.

Štír – Tradiční patriarchát

Pokud chcete žít spokojený život s tajuplným Štírem, budete muset přijmout submisivní roli. Harmonické manželství může fungovat jedině tehdy, pokud bude moci o všem důležitém rozhodovat on. Budete muset podporovat jeho názory a stát vždy při něm. Tito muži věří, že jsou hlavou rodiny a jsou hlavními živiteli, bez kterých by to samozřejmě jejich partnerka sama nezvládla.

Štíři jsou konzervativní a uznávají většinou patriarchát. Muž se stará o finanční zabezpečení rodiny a žena o rodinu, děti a domov. Pokud se tato dáma snaží o vedoucí postavení ve vztahu, rodině, nebo práci, setká se s odmítavou reakcí. Tento muž si ji totiž vybral přesně, protože ho okouzlila svou obětavostí, starostlivostí a podřízeností.

Pokud vám nevadí tato tradiční ženská role, nebo jste v ní dokonce spokojená, nebude pro vás jistě problém prožít se Štírem dlouholeté a fungující manželství. Tento muž má rád hluboký citový vztah, kterému může plně důvěřovat. Odmění se vám tím, že pro vás a vaše děti udělá v životě maximum. Ať je to komfort a určitá životní úroveň, nebo společně strávený čas.

Střelec – Svobodomyslný dobrodruh

Nezávislí Střelci si nikdy nenechají vzít svou svobodu a volnost. Z tohoto muže nikdy neuděláte taťku v papučích u televize. Oni totiž potřebují být neustále v pohybu a poznávat nové. Partnerky Střelců by se měly připravit na to, že své muže nebudou doma vídat příliš často. Pořád něco má, ať je to pracovní schůzka, sport, nebo dobrodružná výprava s přáteli.

Manželky Střelců jsou nešťastné a osamělé. Cítí se nemilovaně a zanedbaně. Trápí se myšlenkami, proč s nimi jejich muži netráví více času a proč se jim neustále vzdalují. I když svou ženu tento zrozenec miluje, neobětuje ani špetku svého času na něco, co nechce dělat. Jsou tak trochu sobečtí, protože dělají jen to, co chtějí dělat.

Klíčem je sdílet se svým partnerem společné koníčky a zájmy. Rodinný život vás i dětí bude navždy poznamenán jeho citovými výkyvy. Pokud s ním chcete žít, budete potřebovat obrovskou dávku trpělivosti a tolerance. Chce to mít v hlavě srovnané, protože tento vztah bude fungovat, jedině když ho přijmete takový, jaký je. Jako nezávislého a prchlivého partnera.

