Natáčení Bezstarostné jízdy byl divoký mejdan, který málem stál Hoppera život

Ty už si v Hollywoodu ani neškrtneš! Takto se s ním loučili několikrát. Vždy se vrátil. Dennis Hopper (†74) byl problémový, k nevydržení, měl neuspořádaný soukromý život, ale jeho obrovský talent nešel přehlédnout.

Dvacetiletá závislost na drogách člověku obvykle zničí život. V Hopperově případě to tak úplně neplatilo. Částečně na nich postavil hereckou slávu a také díky nim zjistil, že jeho umělecký záběr je mnohem širší.

Otec v utajení

Když se 17. května 1936 narodil v kansaském Dodge City, jeho matce Marjorie bylo teprve 19 let. Otec James byl jen o rok starší, takže vlastní střechu nad hlavou neměli. Dennis vyrůstal u dědečka na farmě se dvěma mladšími bratry Marvinem a Davidem.

Bylo mu 13 let, když se rodina přestěhovala do San Diega, kde Marjorie pracovala jako plavčice. James tak vzrušující povolání neměl, pouze vysedával na poště. Jak se ale Dennis později dozvěděl, tatínek klamal tělem. Už za druhé světové války pracoval pro výzvědnou službu, která se v roce 1947 přeměnila v CIA.

Dennis se od střední školy zajímal o divadlo a pak pět let studoval slavné Actors Studio v New Yorku. Pokud pomineme bezvýznamné roličky v seriálech nebo reklamách, tak jeho filmový debut byl jako hrom. Objevil se po boku Jamese Deana a Natalie Wood v kultovním dramatu Rebel bez příčiny (1955). Znamenalo to zlom i v jeho osobním životě. S Natalií prožil vášnivý románek, s Jamesem se velmi spřátelil, takže si spolu zahráli také ve filmu Gigant. Když se krátce poté rozkřiklo, že James zahynul při autonehodě, hluboce ho to zasáhlo.

Drsný vyhazov

Už předtím měl pověst nezkrotného mladíka, který má konfliktní povahu a libuje si v násilnických projevech. Smutek z odchodu blízkého člověka jeho temné stránky ještě prohloubil. V té době měl roztočený western Z pekla do Texasu a jeho frackovité chování dostoupilo vrcholu. Odmlouval, schválně kazil záběry a donekonečna trval na jejich opakování. Není divu, že na něj režisér křičel, že se postará o to, aby v Hollywoodu skončil. A měl pravdu. Dennis odjel do New Yorku, kde se připojil k okruhu bohémských intelektuálů kolem písničkáře Boba Dylana, básníka Allena Ginsberga a výtvarníka Andyho Warhola.

Díky nim se začal věnovat malířství, sochařství a také fotografování. Vynikal ve všech oborech. Začal sbírat moderní umění a tehdy ho jistě nenapadlo, že na sklonku života bude mít jednu z největších a nejcennějších kolekcí v Americe.

28 piv denně

V roce 1961 se oženil s herečkou Brooke Hayward (*1937) a o rok později se jim narodila dcera Marin. I s nimi se vrátil do Hollywoodu, kde se pohyboval hlavně ve vodách nezávislých filmů. Díky tomu se spřátelil s Peterem Fondou, s nímž napsal scénář k filmu Bezstarostná jízda. Do herecké party přizvali ještě kamaráda Jacka Nicholsona a Dennis se posadil také do režisérského křesla. Snímek se dostal do kin v roce 1969 a stal se kultovním filmem celé jedné generace. Na tehdejší dobu pobuřující road movie o svobodě, motorkách a drogách se dokonce dočkala dvou oscarových nominací.

Hopper do značné míry hrál sám sebe. Tehdy u něj vrcholilo divoké období. „Denně jsem vypil klidně 28 piv, k tomu pět rumů a spotřeboval jsem tři gramy kokainu," prozradil.

Po devíti letech se rozešel s manželkou a obratem si vzal zpěvačku slavné skupiny Mamas and Papas Michelle Phillips (*1944). Vztah vydržel pouhých osm dní. „Těch prvních sedm ale stálo za to," vzpomínal Dennis.

O dva roky později se oženil potřetí, vyvolenou se stala o 12 let mladší tanečnice Daria Halprin. V roce 1974 se jim narodila dcera Ruthanna, ale krátce po jejích druhých narozeninách se rodiče rozvedli. Ani Daria nebyla ochotná dlouhodobě snášet Dennisovy drogové výstřelky.

Šílená manželka

V 70. letech se ve filmech objevoval jen v menších rolích, režiséři ho považovali za velmi talentovaného, ale také nezodpovědného. S omamnými látkami se rozhodl skoncovat až v roce 1982, kdy nastoupil na odvykací kúru. Poté jeho kariéra opět nabrala výšku. Jeho životem poznamenaný obličej se objevil v hitech jako Modrý samet (1986), Hráči z Indiany (1986), Nebezpečná rychlost (1994) nebo Vodní svět (1995). Většinou hrál zkrachovalce, opilce nebo šílence.

Když mu bylo 53 let, oženil se s třiadvacetiletou baletkou Katherinou LaNasa. O rok později se mu narodil vytoužený syn Henry, ale to bylo asi jediné pozitivum tohoto manželství. Rozvod se konal v roce 1992.

Náklonnost k mladým milenkám ale Dennise neopustila. K šedesátým narozeninám si nadělil svatbu s herečkou Victorií Duffy. Dělilo je 32 let, přesto spolu vydrželi 14 let. Vztah ale musel čelit řadě těžkostí. V roce 1999 stanul Dennis u soudu. Zažaloval ho herecký kolega Rip Torn za jeho výstup v populární talk show Jaye Lena. Dennis tam vykládal, že Rip měl hrát v Bezstarostné jízdě, ale prý na něj vytáhl nůž, takže ho nahradil Jackem Nicholsonem. Torn se bránil, že nůž na něj tehdy vytáhl právě Hopper, a soudce se přiklonil k jeho verzi. Dennis musel zaplatit odškodnění ve výši téměř půl milionu dolarů.

V 67 letech se dočkal dalšího potomka, dcery Galen, ale vztah s Victorií se přesto řítil do záhuby. Svou pátou manželku herec označil za duševně chorou, dokonce dosáhl soudního příkazu, že se k němu smí přiblížit maximálně na tři metry. Rozvést se s ní ale už nestihl.

V roce 2009 se ukázalo, že už několik let bojuje s rakovinou prostaty, která nakonec napadla i kosti. Hercova váha klesla na 45 kilogramů a smutné prognózy se naplnily 29. května 2010, kdy zemřel ve svém domě v Los Angeles.

Co ještě nevíte

* Aktivně se zajímal o politiku. Byl dlouholetým členem republikánské strany.

* Za nejhorší film, který kdy natočil, považoval Texaský masakr motorovou pilou 2 (1986).

* V roce 1999 byl se synem a dvěma přáteli na Jamajce, když do jejich auta narazil kamion. Hopper se synem vyvázli bez škrábnutí, zbylí pasažéři utrpěli těžká zranění.

* Dva měsíce před smrtí se dočkal odhalení své hvězdy na chodníku slávy v Hollywoodu.

* Svou matku Marjorii přežil jen o tři roky.

* Syn Henry se potatil. V dobrém i zlém. Stal se z něj talentovaný herec, ale v roce 2011 byl obviněn ze znásilnění. Případ skončil mimosoudním vyrovnáním.