17. 9. 2024

Matthew Perry byl sice úspěšný umělec s celosvětovou kariérou, v soukromí ale bojoval s démony a neměl ani příliš štěstí v lásce. V posledních letech se bohužel začala závislost na herci projevovat nejen psychicky, ale i fyzicky.

Matthew Perry působil na první pohled jako bezstarostný usměvavý muž, kterého nic netrápí. Ve skutečnosti ale herec dlouhé roky bojoval s depresemi a závislostí na alkoholu a lécích.

Díky seriálu Přátelé se Perry stal nejen celosvětově uznávanou celebritou, ale také milionářem, jelikož za jediný díl natáčení dostával honoráře v řádech milionů dolarů.

Ačkoliv se sympaťákovi v práci velice dařilo, v soukromí na tom nebyl zrovna nejlépe. Matthew toužil potkat pravou lásku a založit rodinu, to se mu ovšem nikdy nesplnilo.

Kvůli boji se závislostmi nakonec zemřel herec sám. Perry přitom v minulosti randil s takovými kráskami jako Julia Roberts, Neve Campbell nebo sexbomba z Pobřežní hlídky Yasmine Bleeth.

S žádnou z nich ale nedokázal herec vytvořit vážný vztah, i když o to velmi stál. Nejen proto se snažil zbavit svých zlozvyků a rok před svou smrtí prohlásil, že je konečně čistý a přál by se usadit po boku nějaké ženy.

V roce 2020 se sice Perry po dvouletém vztahu zasnoubil s producentkou Molly Hurwitz, o rok později se ale dvojice rozešla.

„Někdy to zkrátka nevyjde a nefunguje a toto byl jeden z těch případů. Přeji Molly v životě jen to nejlepší,“ okomentoval tehdy umělec.

Bojím se vlastní mysli, bojím se vlastních myšlenek

Fanoušci začali mít o Matthewa Perryho obavy poté, co se objevil v dokumentu Přátelé: Zase spolu, kde působil unaveně a smutně a nešlo přehlédnout, že je oteklý v obličeji.

Herec se netajil tím, že špatně snášel samotu. „V devětačtyřiceti jsem se pořád bál být sám. Pokud zůstanu sám, najde si můj šílený mozek (šílený, jen co se téhle oblasti týče) nějakou výmluvu, abych dělal nemyslitelné, pil a bral léky. Vzhledem k těm desítkám let života, které jsem si přesně tímhle zničil, mě už jen pomyšlení na to, že bych to udělal znovu, děsí. Nebojím se promluvit na veřejnosti před dvaceti tisíci, ale nechte mě večer o samotě na gauči u televize a začnu se bát. Bojím se vlastní mysli, bojím se vlastních myšlenek, děsím se, že mi vlastní mozek bude našeptávat, abych sáhl po lécích, tak jako už několikrát předtím. Můj mozek se mě pokouší zabít a já to vím,“ svěřil se herec ve své autobiografické knize.

Deprese pak Matthew často zaháněl právě konzumací léků a alkoholu. „Chodím s Julií Robertsovou. No a co, musíš se napít. Zrovna jsem si koupil dům snů, je z něj výhled na celé město! Bez dealera si to nevychutnám. Vydělávám milion dolarů týdně – pašák, co? Nedal by sis něco k pití? Ale jistě, že dal, děkuju pěkně. Všechno jsem to měl,“ popsal Perry ve svých memoárech.

I když údajně rok před svou smrtí abstinoval, Mattew Perry nakonec zemřel na utonutí ve své vířivce a pitva později prokázala, že měl v sobě veliké množství ketaminu.

Nelegální drogu, která se vyrábí z uspávadla pro koně, mu dodávala údajná dealerka drog Jasveen Sanghao.

Zdroje: Daily mail, The sun, BBC