Uměli lidé ve starověku známými metodami měnit vlastní DNA? Vědci to nevylučují

DNA, tedy deoxyribonukleová kyselina, je pro život velmi důležitou látkou, která ve své struktuře kóduje a buňkám zadává jejich program, a tím předurčuje vývoj a vlastnosti celého organismu. Je to nukleová kyselina, nositelka genetické informace všech organismů s výjimkou některých nebuněčných. Naposledy se opět v souvislosti s pandemií coronaviru objevily teorie o tom, že například vakcíny mohou naši DNA změnit. Je to ale vůbec možné?

Podívejme se na paniku o změně DNA dnes, a na to, jestli bylo něco podobného možné ve starověku.

Vakcinace a DNA je hloupost, ale viry by to zvládly

Ohledně pandemie Covid-19 se objevil bezpočet konspiračních teorií. Některé z nich například šířil projekt Otevři svou mysl, který se snažil lidem podsunout, že některé vakcíny obsahují látky z nenarozených dětí, přesněji z potracených lidských plodů. Jak poté ověřila agentura Reuters, nic takového vakcína neobsahuje.

Většina těchto a jim podobných hoaxů cílila na typ vakcíny mRNA, která umí obrazně vyslat do našeho těla informaci, jíž si tělo přečte a podle návodu bude na opravdový virus později reagovat. Dezinformátoři ale pracovali s tím, že vpravené mRNA pronikne do lidské buňky a přepíše DNA. Což je ale u vakcíny nemožné. „mRNA obsažená ve vakcíně nikdy nemůže vstoupit do buněčného jádra a poškodit nebo reagovat s DNA očkované osoby, tedy nemůže měnit nebo upravovat DNA očkovaného,“ upozorňuje například Státní zdravotní ústav.

Existuje několik způsobů, jak je možné změnit naší genetickou informaci, z čehož některé byly dostupné i ve starověku

„U vakcín mRNA dochází k tomu, že krátce po aplikaci se RNA rozpadne a pak už se v organismu nenachází. Jak u mRNA, tak u vektorových je to tak, že se neintegrují do lidského genomu a nepřechází ani do zárodečné linie. Není důvod se obávat, že by nás to zasáhlo. Je to prostě jeden z řad hoaxů, ale schází tomu opravdu reálný základ,“ rozšiřuje tehdy pro Blesk zprávy ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.

Ta však zároveň uvedla, že viry podle ní dokážou vkládat svou genetickou informaci do našich buněk. „Umí to například virus HIV. Svou genetickou informaci dokáže vložit do vaší DNA, to je důvod, proč se HIV nedaří vyléčit. Umíme virus sice zničit, ale už jednou tu jeho DNA máte ve svých buňkách,“ vysvětloval molekulární genetik Jan Pačes. „Čistá odpověď na otázku, zdali je možné RNA přepsat do DNA, je ale ano, děje se to. U koronaviru ale ne.“

A jak to bylo ve starověku? Dokázali lidé svou DNA měnit?

Jak je to s DNA – umíme ji změnit?

Ohledně DNA a její změny toho bylo napsáno hodně, například i v souvislosti s dlouhověkostí a nesmrtelností. Naše zdraví závisí nejen na tom, co zdědíme po rodičích, ale i na dalších faktorech. Například epigenetika mnohem později dokázala, že člověk může změnit to, co mu „bylo dáno“, tedy svoji DNA.

K tomu přispívá vyvážená strava, odstranění zlozvyků a dostatečná zásoba minerálů. Tak je totiž možné změnit životní program zapsaný v DNA a předat svým potomkům zdravé geny, které přetrvají i několik generací.

Jak uvádí doktor biologie Vsevolod Kiselev: v jakékoliv DNA je jakákoliv funkce zakódována dvakrát – pečlivá příroda dělá vše s rezervou. Proto má žena, která získala od matky jeden zmutovaný gen rakoviny prsu, druhý zdravý. Vyměnit zdravý za poškozený zatím medicína neumí. Ale každý z nás může zkusit aktivovat zdravý gen, posílit jeho expresi několikrát, tak, aby zcela kompenzoval poškození.

Jak lze změnit DNA?

Existuje několik způsobů, jak je možné změnit naší genetickou informaci, z čehož některé byly dostupné i ve starověku, kdy světem vládly báby kořenářky, bylinkářky a černá magie byla v rozkvětu.

První a hlavní věcí, která dokáže změnit naši DNA, je jídlo, jelikož každý produkt dokáže ovlivnit fungování genů. Některé produkty mají tuto schopnost daleko větší.

Například česnek je jedním z prostředků, který dokáže zázraky. V česneku fungují sloučeniny – diallyl sulfid, diallyl disulfid, diallyl trisulfid. Je třeba sníst 2-3 stroužky česneku denně, aby se nastartovaly geny, které řídí nejen procesy umírání buněk tvořící metastázy, ale bojují se stářím a prodlužují život.

Další je zelený čaj, obsahující katechiny, které dokážou potlačovat geny přispívající k onkologickým nemocem a aktivovat naopak geny, které dokážou s nádory bojovat. Aby člověk podpořil svoji protirakovinnou bojovou pohotovost, stačí denně vypít 2-3 menší šálky zeleného čaje. Obzvláště prospěšný je zelený čaj pro ženy, jejichž příbuzné trpí nádory mléčné žlázy.

A pak je tu sója a její isoflavonoidy – účinné protinádorové látky při rakovině prsu, prostaty, hrtanu, tlustého střeva a při leukémii. Čtvrtým podporovatelem zdravých genů jsou hrozny a produkty z nich (šťáva a víno). Tmavé v každodenní stravě zajistí pro organismus resveratrol, měnící geny.

A tak bychom mohli postupovat dál a dál - od tmavočervených rajčat přes olivový olej až třeba k brokolici, ořechům, rybám, vejcím a houbám – ty organismu zajišťují selen a zinek, které také mění DNA.

I když je jasné, že ve starověku lidé neměli k dispozici dnešní vědecké poznatky, dokázali vypozorovat účinky jednotlivých potravin na lidské tělo. Proto je možné, že se jim nevědomky, aniž by cíleně měnili svou DNA, tato změna povedla. A některé nemoci se tak daly vyléčit.

