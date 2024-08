Pokud jste se narodili v tomto znamení, buďte ve střehu. Do konce prázdnin se odehraje zásadní změna

Externí autor 5. 8. 2024 clock 4 minuty

Období plné výzev, zvratů a příležitostí. Alespoň to říkají hvězdy. Která znamení zvěrokruhu by měla zpozornět a očekávat turbulentní změny ve svém životě? Lvi, Střelci, Panny a Váhy, připravte se na to, že do konce prázdnin se vám obrátí život vzhůru nohama!

Letní období láká k romantice a zejména lidé ve znamení Lva se mohou těšit v tomto směru na opravdovou jízdu. Hvězdy ale hovoří nejen o pozitivních změnách, některá znamení budou muset čelit i poněkud nepříjemným výzvám. Vy, kterých se to týká, nebojte se. Každá výzva má řešení a příslib toho, že vás zase posune o kousek dál. Lvi, otevřete svá srdce! První znamení, které podle předpovědi hvězd může čekat do konce prázdnin velikou změnu, jsou Lvi (23. 7. – 22. 8.), lépe řečeno Lvice. Pokud patříte mezi ty, kterým se nedaří vztahy a nechápete proč, možná se vám naskytne do konce prázdnin odpověď. Na schůzky sice chodíte, seznamujete se, ale stále to není ono? Možná vám hvězdy přichystaly zcela jinou cestu a nezdary ve všech vztazích, které jste do teď zažily, milé Lvice, měly svůj důvod. Nemáte ve svém okolí náhodou někoho, kdo je vám víc než blízký, ví o vás první poslední, je tu pro vás vždy, kdykoliv potřebujete pomoci, nabídne rameno, když se potřebujete vyplakat? Zároveň mu voláte a píšete vždy jako prvnímu, když se chcete podělit o svou radost a úspěch? Možná byste se měly zaměřit právě na tohoto člověka. Ne nadarmo se vám rozlije úsměv na tváři, když na dotyčného myslíte. Zapomeňte tedy na hledání dalších potenciálních známostí, vaše osudová láska čeká, až uděláte první krok. Nepromarněte příležitost. Pro vás bude konec prázdnin ve znamení velké lásky. Práce snů pro Panny Ambiciózní a puntičkářské Panny (23. 8. – 22. 9.) čeká do konce léta jisté uvolnění. Víme, že vaše povaha vám velí nepovolit, zatnout zuby a pokračovat ve stejném tempu, ale vy, zrozenkyně v Panně, moc dobře tušíte, že takový zápřah dlouho nevydržíte. A co víc, není potřeba se neustále překonávat. Z této prekérní situace přijde dost možná vysvobození během následujících týdnů. Hvězdy napovídají, že se objeví dokonalá nabídka práce, o které sníte už delší čas. Nabídka práce, která vám dovolí zpomalit tempo, dělat přesně to, co milujete za dobré finanční ohodnocení. Největším benefitem však bude časová nenáročnost, takže budete moci víc odpočívat a věnovat se rodině, kterou nyní sotva vidíte. close Magazín Geniální test osobnosti: Představte si kostku na poli a čtěte, co to znamená. Budete v šoku, co zjistíte Váhy, přijměte se Na první pohled to může vypadat, že Váhy (23. 9. – 23. 10.) jsou v porovnání s ostatními zmiňovanými znameními největší smolaři. Tak to ale v žádném případě být nemusí. Ženy ve znamení Vah čeká velké prozření. Bohužel vyplují v následujících týdnech na povrch nepříjemné konflikty z minulosti, o nichž jste si mysleli, že jsou dávno zapomenuty. Otevřou se pro vás velmi bolestivá témata a bude potřeba zatnout zuby a jednou pro vždy je vyřešit. Nezoufejte však milé Váhy, i když to nebude příjemné období, zkuste se zpomalit a poslouchejte své nitro i své srdce, nepotlačujte emoce, jako jste to udělali poprvé, když jste se snažili poprvé tyto konflikty vyřešit. Dejte jim průchod a využijte tuto příležitost k poznání sebe sama a k odpuštění. Střelci, nenechte se zlákat Ženy ve znamení Střelce (23. 11. – 21. 12.) patří k nejoblíbenějším ve společnosti. Tyto ženy mají duši dobrodruha a na co sáhnou, to se jim podaří. Pro muže jsou velmi atraktivní, a to nejen vzhledem, ale také svou povahou. Ostatně komu by neimponovala kráska, co se nebojí trochu riskovat, je pro každé dobrodružství, a ještě je vždy dobře naladěná? Odpověď je jednoduchá – ostatním ženám. Ty jednoduše Střelkyním jejich bezproblémovou povahu a krásu závidí. A to až takovým způsobem, že jim mohou dělat naschvály. Bohužel bezproblémová povaha Střelkyň má i svou stinnou stránku – a tím jsou jejich impulzivní a zbrklé reakce, zvlášť, pokud se pro něco nadchnou. Pokud se tedy milé Střelkyně v příštích týdnech objeví na první pohled obchodní nabídka, která se neodmítá, pracovní pozice, jež zní až příliš dobře, možnost investování peněz s pohádkovým ziskem, dejte od toho ruce raději pryč. Takovou změnu ve svém životě rozhodně nechcete. close Magazín Připadá vám Lucie Borhyová krásná? Tak se podívejte na její maminku. Neuvěříte svým očím! gallery 4 video Zdroje: www.hindustantimes.com, www.glamourmagazine.co.uk

user Externí autor