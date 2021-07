Změna termínu očkování je možná: Je třeba zavolat na speciální linku

Očkování / ilustrační fotografie

Foto: Shutterstock

Při rezervaci termínu pro podání první dávky vakcín Pfizer a Moderna je dotyčnému automaticky přiřazen termín podání dávky druhé. Lidé však přicházejí na to, že jim vygenerované termíny ne vždy zcela vyhovují. Často pak dochází k zmatkům, neboť si občané nejsou zcela jisti, jak datum podání druhé dávky změnit. Stačí přitom zavolat na speciální linku.

Očkování proti koronaviru je v plném proudu. Doprovází jej ale mnoho zmatků. Jedním z nich je změna nevyhovujícího termínu očkování. Při registraci a následné rezervaci termínu pro obdržení první dávky vakcín od firem Pfizer/Moderna systém uživateli automaticky vygeneruje termín pro podání druhé dávky očkovací látky. A zatímco v případě prvního očkování si dotyčný sám zvolí datum a čas, které mu vyhovují, termín druhé dávky je přidělen automaticky. Ten ale ne vždy lidem vyhovuje.

Změna jen v rozmezí 8 dnů

Pro změnu druhého termínu očkování je podle webu lidovky.cz nutné zavolat na speciální linku 1221, kterou ministerstvo zdravotnictví zřídilo ke covidu. „Druhou dávku vakcíny Comirnaty je možné nově podstoupit v rozmezí mezi 32. a 42. dnem od 1. termínu. To znamená, máte termín pro druhou dávku, ale nevyhovuje vám. Zavolejte na linku 1221, kde vám ho pomohou v rozmezí 8 dnů změnit. Hledáme cesty, jak očkování maximálně zpřístupnit,“ uvedl na Twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Má to ale háček.

Očkování / ilustrační fotoZdroj: Katja Fuhlert, Pixabay

Na linku se nedá dovolat

Speciální linka ke covidu, na které mohou lidé změnit termín obdržení druhé dávky vakcíny, je přehlcená, na což reagoval i účet Chytré karantény na Twitteru. „Od rána evidujeme na lince 1221 větší zájem než obvykle. Kvůli tomu se také navýšila průměrná doba, po kterou můžete čekat na spojení s operátorem. Navyšujeme průběžně počet operátorů, tak abychom snížili čekací dobu,“ stojí v příspěvku.

Očkovací centra dosud dávala termín pro obdržení druhé dávky po 42 dnech, což je horní limit. U látky, která se v Česku aplikuje nejčastěji, je nově možné druhou dávku vakcíny obdržet již do 34 dní. Pokud se do Česka dostane vakcín více, mohla by se od července čekací doba zkrátit dokonce na 21 dní.