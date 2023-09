Předvolební období a pak volby samotné v každé zemi vzbuzují emoce, ať jde jako u nás o představitele do zastupitelstva, parlamentu či hlavy státu. Argentina zažívala toto napětí v polovině srpna 2023, při primárkách k volbě prezidenta. Provázel je i nejen „poněkud“, ale hodně podivný příběh.

Před „plentou“

Třináctý srpnový den roku 2023 byl pro mnoho Argentinců šokující. Prezidentské primárky překvapivě vyhrál dvaapadesátiletý Javier Milei, bývalý instruktor tantrického sexu a rocker. Voliči v městečku Rawson s necelými třiceti tisíci obyvateli v provincii Chubut však víc než výsledky voleb, otřáslo a vyděsilo neobvyklé zmizení jedné voličky, které nemá vysvětlení.

Za plentou…

Známe to. Vstoupíme do volební místnosti, předložíme svou občanku, člen volební komise si na listině voličů odškrtne naše jméno a pak už si za plentou vložíme do obálky jméno kandidáta či strany v naději, že volí dobře pro blaho své země. Tak nějak volby probíhají i v Argentině, s tím rozdílem, že na ně mnohdy dohlíží příslušníci ozbrojených složek, doklad totožnosti volič dostane zpět až když řádně odvolí vhozením lístku do urny v kabince za plentou.

A tak osudnou neděli do volební místnosti v otevřené škole Escuela 14 de Febrero v departementu San Juan vstoupila starší žena s šedivými vlasy. U stolku č. 698 odevzdala svůj doklad totožnosti a odebrala se za plentu, přesněji řečeno do „kabinky“…

close info Shutterstock.com zoom_in Jedna z mnoha volebních uren v Argentíně (2023), do které žena vhodila svůj lístek a zmizela

Jako pára nad hrncem

Uplynula minuta, dvě, tři… U kabinky se začala tvořit fronta a šedovlasá stařenka stále nevycházela. Nervózní voliči začali brblat, a tak plentu odhrnuli příslušní úředníci. K jejich naprostému překvapení byla kabinka prázdná. Po šedovlasé staré paní nebylo ani stopy. Vypařila se jako pára nad hrncem. Nikdo ji neviděl odcházet, nikdo ji neviděl, jak si jde ke stolku pro svůj doklad. Pracovníci stolku č. 698 ho začali hledat. Nenašli. I ten záhadně zmizel…

close info Profimedia zoom_in Z podobné volební kabinky se šedovlasá bezejmenná vypařila

Vysvětlení? To se lidé samozřejmě snažili najít. Někteří se domnívají, že to byl duch zemřelé učitelky nebo obyvatelky některých z okolních domů a jednoduše přišla volit, aby si splnila svou občanskou povinnost. Šéf okrsku je přesvědčený, že je v tom magie a stařena byla čarodějnice. Zda byl její hlas započítán se neuvádí, nicméně všem nevěřícím velitel vzkázal: „Myslete si, co chcete, ale očitými svědky této události se stali jak obyčejní lidé, tak vojáci…“

Celou událost zaznamenal novinář Jake Carter, kterého od dětství fascinuje vše nevysvětlitelné a zabývá se paranormálními jevy. Nebojí se zpochybňovat oficiální verze různých vyprávění, odhalovat zastírání a lži. Na uvedený web přispívá už deset let.

Co vy na to? Věříte na duchy? Nebo se vám to zdá přitažené za vlasy?

