Krása je realitvní pojem, který má pro každého z nás odlišný význam. Přesto podle vědců existují znaky, které atraktivitu jasně potvrzují. Máte je?

Znaky atraktivity

Pokud se na sebe do zrcadla díváte s despektem a pocitem, že nejste krásní ani atraktivní, pak díky nám možná změníte pohled na věc.

Vědci vyhodnotili znaky, které pokud máte, vás okolí jako atraktivní hodnotí. Víte, které znaky to jsou? První znakem je, že na sebe v jednom kuse poutáte pozornost.

V případě, že se chystáte na vznešené gala, nikoho asi nepřekvapí, že si na svém vzhledu dáte záležet. Pokud však oči kolemjdoucích poutáte i během nákupu v supermarketu, pak si tleskejte.

Je to první znak toho, že jste atraktivní. Dalším znakem, díky kterému jste zcela jistě atraktivní, je úsměv. Pokud se často a rádi smějete, získáváte přirozený zájem svého okolí.

Lidé mají rádi usměvavé lidi a podle provedených výzkumů vyplývá, že lidé, kteří se smějí, jsou svým okolím považovaní za přirozeně atraktivní.

Máte je?

Dalším znakem atraktivity je fakt, že jste pravdomluvní a velice upřímní lidé. Ačkoliv je pro mnohé z nás často bolestné slyšet, jak se věci mají, upřímní lidé se automaticky stávají atraktivními pro své okolí.

Pět znaků atraktivity:

Zdroj: Youtube

Možným důvodem je odvaha nebát se konfrontace s ostatními, s cílem sdělit jim váš skutečný názor. Pokud se poměrně často nudíte a nevíte, co dělat, jste jako člověk atraktivní.

Právě nuda je dalším aspektem atraktivity, i když jste si to do této chvíle možná nemysleli. Za atraktivního lze považovat člověka, který má „TO“ co ostatní postrádají.

Slovem „TO“ myslíme neuchopitelné vnitřní kouzlo, jakýsi šarm a energii, která z vás čiší v jednom. Pokud tedy „TO“ máte, pak si buďte jistí, že jste atraktivní.

Dalším důležitým znakem, že jste jistojistě atraktivní je, že téměř nedostáváte komplimenty. Lidé je totiž neradi dávají lidem, které za atraktivní skutečně považují. Pokud na vás vaše okolí zůstane nevěřícně zírat ve chvíli, kdy pronesete, že máte nějaký komplex, zcela jistě si myslí, že jste dokonalí a pro ně atraktivní.

Krása je relativní pojem a stejně relativní jsou i znaky definující atraktivitu, které s ní ne vždy souvisí. Často jsou více odrazem, jak na vás reaguje vaše okolí, než krásou jako takovou.

Zdroje: www.jenzeny.cz, www.prozeny.cz, diva.aktuality.sk