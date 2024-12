Naše domácnost o nás mnohé vypovídá. Jak jsme čistotní, zdali se o sebe staráme, nebo také zda jsme chudí a nemáme vkus. Prozradí to drobné maličkosti, na které je třeba dát si pozor. Víte, jaké maličkosti to jsou?

Úhledná domácnost

Domácnost je místem, kde žijeme, a ve kterém trávíme poměrně hodně času. I proto bychom se měli starat o to, abychom to doma měli hezké.

Nestačí jen krásné dekorace a drahá pohovka. Domácnost je často o vymazlených detailech, které náš domov dělají domovem. Domácnost je také o pořádku.

Jakmile doma máme nepořádek, nikomu se u nás líbit nebude. Ani o nás samotných to nic pozitivního nebude vypovídat. Tyto dva faktory jsou bohužel ruku v ruce.

To ale není všechno. Naše domácnost na nás může prozradit daleko více, než jen to, zda jsme čistotní a pořádní, nebo to máme přesně naopak.

Ze své domácnosti se můžeme dozvědět i to, zdali jsme chudí a nemáme vkus. Jak? Prozradí to určité prvky v domácnosti, kterých bychom se raději měli zbavit.

Znaky chudoby a nevkusu

S tímto tvrzením přišel návrhář interiérů William Henson a všem tím pořádně zamotal hlavu. Základním znakem, že jsme chudí a nemáme vkus, je saténové povlečení.

Odstraňte z domácnosti tyto předměty. Přitahují chudobu:

Zdroj: Youtube

Pokud nějaké vlastníte, navíc ve výrazné barvě, raději se ho rychle zbavte. Indikuje nevkus a chudobu, a to buď materiální, nebo duševní. „Většina lidí si myslí, že saténové povlečení je vrcholem elegance, bohužel tomu tak není," uvedl Henson.

Podle Hensona je třeba volit opravdu kvalitní povlečení, které je vyrobené z bavlny nebo ze lnu. Další známkou nevkusu a chudoby jsou plyšové hračky. Ty si často necháváme jako vzpomínky na dětství.

Podle Hensona bychom se jich ale měli zbavit, stejně jako saténového povlečení. Nevkusná jsou podle Hensona také zbytečně velká zrcadla. Ani skleněný nábytek se do úhledné domácnosti nehodí.

Slouží spíše jako lapač prachu, o který je nutné se neustále starat. Ani čistý však není hezký. Podle Hensona je skleněný nábytek výrazem chudoby, který v hezké domácnosti nemá co dělat. Namísto něj volte nábytek vyrobený z dubového nebo mahagonového dřeva.

Známkou chudoby a silného nevkusu je podle Hensona také velké množství polštářů. Pokud váš gauč zdobí nevzhledné polštáře, které jste si navíc přivezly jako suvenýry ze své dovolené, raději je ihned vyhoďte.

Zdroje: electropiknik.cz, www.bbc.co.uk, spavelous.com