Když se řekne dobrý člověk, nejspíše se každému vybaví jeho vlastní charakteristika tohoto pojmu. Pro někoho je dobrým člověkem někdo, je hraje vždy fair play, pro druhého člověk, který je empatický. Jaké jsou ale znaky dobrého člověka podle psychologie?

Dobrý člověk

Dobrý člověk je někdo, kdo pomáhá druhým a kdo se nebojí zastat se člověka v případě, že mu někdo jiný ubližuje. Dobrý člověk je také člověk plný empatie, kterému bolest druhých není lhostejná.

To je však jen skutečně malý výčet vlastností, které definují dobrého člověka. Jak si takového člověka představujete vy?

Každý má jistě svůj vlastní názor na to, kdo nebo co je podle něj dobrý člověk. Přesto prý podle psychologie existují předem dané znaky, které nám naznačí, kdo je a kdo není dobrým člověkem.

Podle psychologie být dobrým člověkem daleko přesahuje pouhé konání dobrých skutků. Encyklopedie humanitních věd například uvádí, že „dobrý člověk ten, kdo chce pro druhé vždy to nejlepší a podle toho jedná“.

Podle psychologů se dobrým člověkem stává každý, koho lze definovat jako člověka majícího převážně dobré vlastnosti. Těmito dobrými vlastnostmi mají odborníci na mysli především laskavost.

Jste dobrý člověk?

Laskavost je něco, co máme či nemáme v nás. Pokud však jsme laskaví lidé, zcela určitě se tato vlastnost odráží nejen v našem jednání a chování, ale také ve způsobu, jakým jednáme s ostatními.

Znaky, podle kterých poznáte člověka s dobrým srdcem:

Zdroj: Youtube

Dalším znakem, podle kterého podle psychologie poznáte dobrého člověka, je empatie. Tedy schopnost vcítit se do druhých. "Je to jako vidět očima někoho jiného, ​​slyšet ušima a cítit srdcem," řekl psycholog Alfred Alder.

Podle psycholožky Irie Reguery "empatie má co do činění s naší schopností porozumět pocitům a emocím ostatních lidí. To neznamená, že s nimi musíme souhlasit nebo smýšlet stejně."

Dalším znakem dobrého člověka je podle psychologie upřímnost. To ale neznamená, že všichni upřímní lidé jsou dobří. Někteří svými slovy vědomě ubližují druhým. To ale nemá s dobrým člověkem nic společného.

Dobrý člověk je upřímný způsobem, který neubližuje druhým. Dobrý člověk „umí věci říkat a velmi respektuje emoce druhých lidí“. S tím souhlasí také psycholog Buenaventura del Charco, který uvedl: „srdce dobrého člověka lze vidět v jeho slovech a ve způsobu, jakým mluví o druhých“.

Dobrý člověk je podle psychologie důvěryhodný, realistický, nikdy nesoudí a neodsuzuje. Věří v dobro a lid obecně, je koherentní, poděkuje vždy, když se to nabízí. Rodina a přátelé jsou dobrému člověku víc, než materiální věci jeho života. Dobrý člověk odpouští, umí odpouštět a také umí o odpuštění požádat. Dobrý člověk se snaží být lepším člověkem.

Zdroje: www.minhavida.com.br, smallbusinessbonfire.com, biblescripture.net