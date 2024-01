Moderní člověk a neandrtálci k sobě měli blíž, než by se mohlo zdát. Mezi sebou nejen bojovali, ale také se křížili. Jejich krev tak stále putuje v žilách přibližně 2 % lidské populace a dodnes ovlivňuje jejich vzhled i životní styl.

Na stromu evoluce patří neandrtálci mezi slepou vývojovou větev. Původně se předpokládalo, že ve srovnání s lidmi byli hloupí a brutální. V posledním desetiletí ale vědci potvrdili pravý opak. Druh „jeskynního muže“ vnímal a tvořil umění, pohřbíval své mrtvé a vypravoval příběhy. I přestože asi před 40 000 lety vyhynul, jeho odkaz je živý dodnes. A to doslova.

„Neandrtálskou DNA najdeme po celém světě. Nejčastěji je však zastoupená v Asii a v Evropě,” říká genetický inženýr Sebnem Unluisler, který se zaměřil na znaky, jež se pravěkým genomem předávají z generace na generaci.

Neandrtálská DNA

Mezi první patří zvýšená závislost na nikotinu, způsobená specifickými sekvencemi DNA, ačkoli tabák přišel až 40 000 let po vymření neandrtálců. Podle odborníků z Vanderbilt University v Nashville jim tento genom mohl poskytnout adaptivní výhody v novém prostředí. Řada jeho variant je zároveň spojena s depresí, psychiatrickými a neurologickými problémy.

Výzkum 120 000 let a 52 000 let starých neandrtálských ostatků naznačuje, že tento druh byl aktivním ranním ptáčetem. Cirkadiánní rytmy těla totiž souvisí přímo s geny. „Když se přestěhovali do oblasti, kde se pravidelně střídá noc a den, adaptovali se na brzké vstávání,” vysvětluje Unluisler. „Lidé s neandrtálským původem tak mohou preferovat světlo před tmou a zaznamenat změny v cyklech spánku a bdění.“

Studie vědců z estonské Tartu University během prvním měsíců pandemie COVID-19 zjistila, že neandrtálské chromozomy mají problém vyrovnat s tzv. cytokinovými bouřemi, k nimž dochází v závažných případech onemocnění. Potomci našich bratranců tak mají větší riziko plicních problémů.

Podívej se do zrcadla

DNA původních obyvatel Evropy souvisí také se vzhledem. „Pokud máte husté, silné a rovné vlasy, jste zrzaví a navíc máte dlouhý nos, je zde velká pravděpodobnost, že patříte ke vzácným 2 % potomků neandrtálců,” říká Unluisler. „Šlo o adaptace na chladnější prostředí mimo Afriku.”

close info Shutterstock.com zoom_in Neandrtálci se zimy nebáli.

S klimatem souvisí také poslední znak, a to náchylnost ke spálení od sluníčka na dovolené v teplejších krajinách. Neandrtálci totiž měli světlejší odstín pleti. Proto byli méně odolní proti UV záření v subtropických a tropických oblastech.

Zdroje: www.dailymail.co.uk, www.em.muni.cz