Stárnutí je přirozený proces, který začíná s prvním nádechem. Zatímco v dětství se těšíme, až budeme „velcí“, v dospělosti naše nadšení mizí. Není divu. S věkem přicházejí nejen estetické změny, ale i fyziologická degradace organismu, ovlivňující zdraví a kvalitu života.

Jak ukazují svíčky na dortech, stárneme všichni. Avšak podle vědeckých studií ne všichni stejně rychle. Tento biologický proces je ovlivněn geny pouze z 20 %. Zbytek závisí na prostředí, v jakém žijeme.

Na vlastní praxi to zažil snad každý na třídním srazu po dvaceti letech. Zatímco někteří ze spolužáků se téměř nezměnili, jiní připomínali seniory. A to jak vzhledem, tak výčtem zdravotních komplikací. Čím to je?

Podle odborníků je hlavním problémem špatný životní styl, především neplnohodnotná výživa, nedostatek pohybu a stres. Tyto faktory mohou vést k rozvoji civilizačních chorob a předčasnému úmrtí.

Existuje však pět znaků, které mohou naznačovat, že vaše biologické hodiny tikají rychleji, než by měly. Na co byste se měli zaměřit?

Ztráta pružnosti pokožky

Kůže je největší orgán lidského těla. Je tak první obrannou linií proti vnějším vlivům, jako jsou bakterie, chemikálie a UV záření. S věkem navíc ztrácí přirozeně mírně kyselé pH, zajišťující její hydrataci a pružnost.

close info Ground Picture / Shutterstock zoom_in Pokud je pokožka matná, tzv. bez barvy a suchá, je nutné zasáhnout

Pokud je tedy pokožka matná, tzv. bez barvy a suchá, je nutné zasáhnout. Mezi nejúčinnější přípravky patří, podle dermatologů, opalovací krémy. Ty nejen snižují riziko vzniku rakoviny kůže, ale také předcházejí vzniku vrásek.

Zhoršení kvality spánku

Spánek je pro regeneraci těla i duše klíčový. Hraje totiž důležitou roli v produkci růstového hormonu, který je nezbytný pro obnovu tkání a udržení mladistvého vzhledu. Jeho poruchy jsou proto jedním ze znaků předčasného stárnutí. Zpozornět byste měli především, pokud se často probouzíte nebo se ráno cítíte unavení.

Špatná rovnováha

Se stářím je spojený nejen úbytek síly, rychlosti, vytrvalosti, ale také koordinace pohybů. Tyto problémy jsou spojené se snížením úrovně fyzické aktivity i poklesu činnosti autonomního vegetativního nervového systému. V dnešní době, kdy má většina populace sedavý způsob života, k těmto komplikacím dochází dříve, než bychom očekávali. Zkuste tedy do svého dne zařadit více přirozeného pohybu, jako jsou dřepy, natahování nebo tanec.

Pomalé tempo chůze

Studie z roku 2011 naznačuje, že rychlost chůze souvisí s průměrnou délkou života. Tempo prý odráží celkový stav našeho organismu. Pohyb vpřed totiž zapojuje mnohé orgány, jako je srdce, plíce, nervový systém, oběhový systém, kostru a svaly. Pomalejší chůze tak může naznačovat jejich zhoršené fungování.

Slabý stisk ruky

Stisk ruky není jen projev silného charakteru, dokáže také odhalit zdravotní problémy, především oslabení svalového korzetu. To vede ke zhoršení rovnováhy a zvýšenému riziku pádů. Navíc, lidé s ochabnutým svalstvem jsou více náchylní k infekčním i nádorovým onemocněním.

Chcete zjistit, zda vaše biologické hodiny tikají rychleji, než by měly? Zkuste odpovědět na tyto otázky.

Pět znaků, že stárnete rychleji, než byste podle věku měla. Otestujte si, jak na tom jste question Zahájit kvíz

Zdroje: www.i60.cz, www.lidovky.cz, www.prozeny.blesk.cz, www.stoplusjednicka.cz