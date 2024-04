Snažíte se ze všech sil jít naproti osudovému setkání, které vám konečně přivede pravou lásku do života? Možná už to na váš vkus trvá celkem dlouho, protože ne a ne ji potkat. Podle astrologů se někteří lidé rodí ve znameních, která jsou předurčena k tomu, žít bez lásky. Patříte k nim i vy?

Teplé slunečné dny přivádějí do našich životů období romantiky. Parky jsou přeplněné zamilovanými páry na lavičkách i milenců, co se prochází ruku v ruce s propletenými prsty.

Některá znamení jsou ale odsouzena k tomu jen sledovat zpovzdálí cizí štěstí. Vypadá to, že tito jedinci nemohou najít osudového partnera a jsou předurčena k osamělému životu.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci čekají na to, až jim osud sám do cesty přivede tu pravou polovičku. Nejsou ochotni jít tomu alespoň trochu naproti, proto mají problém vůbec někoho zajímavého potkat. Mají striktní zásady a názory, které nejsou ochotní měnit. Možná proto nemohou najít životního partnera.

Tito zrozenci nemají potřebu na sobě pracovat a otevřít se novým věcem. Umí být charismatičtí a okouzlující, ale pouze za předpokladu, že sami chtějí. Takový přístup ovšem seznámení se spřízněnou duší příliš nenahrává a Býci často promarní ty nejlepší šance. Kdyby změnili svůj přístup a udělali třeba první krok, mohlo by jim to do života přinést mnoho změn.

Býci jsou pohodlní až líní, vnesení trochy energie do života by jim rozhodně přišlo vhod. Mají rádi komfort, a žádný pohyb nedělají zbytečně. Chybí jim ambice a touha po seberealizaci. Všechno začíná v hlavě, stačí se rozhodnout a jejich situace se může rychle obrátit.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny touží po pohádkové lásce. Tito puntičkáři horoskopu chtějí prožít přesně to, co si vysnili. Jenže ruku na srdce, pohádková romance se poštěstí jen málokomu. Panny se tak často lapí ve svých nereálných očekáváních a nejsou ochotné z nich polevit. Dostanou se tak do začarovaného kruhu a toho pravého mnohdy minou.

Pokud by tito jedinci byli ochotní trochu snížit své nároky, a otevřít se spojení s obyčejnými pozemšťany, mohli by změnit svůj osud. Jejich přijetí vlastní i cizí nedokonalosti by jim mohlo otevřít úplně nové dveře do světa. Vneslo by jim to do života závan naděje.

Panny by neměly čekat, až si jich někdo všimne. Lepší by bylo zahodit předsudky, přísnost a upjatost a jednoduše se vydat do víru velkoměsta. Panny, buďte své, nasaďte váš pověstný a okouzlující úsměv a uvidíte, že se někdo, kdo bude stát opravdu za to, vynoří.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Srdeční Střelci jsou přirozeně pečující jedinci, které zajímá, jak se lidé kolem cítí. Jsou to obětaví jedinci, kteří mají na srdci blaho svých blízkých. Jsou šťastní, když se lidé kolem smějí a vypadají spokojeně. Jejich dobrota je ale přivádí do problémů, protože jsou snadno zneužitelní.

Střelci se sice snaží svým šípem trefit konečně něčí srdce, ale nedaří se jim to. Jejich vstřícnost je pro ně spíše prokletím než nějakou výhodou. Tito lidé by si měli dávat pozor na to, koho si pouští k tělu, protože se často dostanou do spárů manipulativních jedinců, kteří je využívají.

Zrozenci Střelce by se měli soustředit na získání sebedůvěry a znovuobjevení vlastní hodnoty. Měli by si nastavit hranice, být opatrní a nepouštět si k sobě každého, koho potkají. Dát někomu důvěru a otevřít se mu, je velká věc. Tito lidé by měli být sebevědomí a stát si za vlastním názorem.

