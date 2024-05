Externí autor 30. 5. 2024 clock 3 minuty

Jestli existuje láska na první pohled, netušíme, ale určitě někde existují partneři, kteří s vámi vytvoří doslova nerozlučnou dvojku. Jako třeba následujících 5 párů znamení, která k sobě podle horoskopu patří na celý život. Najdete se v nich?

Lidé oplývají mnoha vlastnostmi. V některých se s partnerem doplňují, další na něm obdivují, v jiných se shodnou. A pak jsou takoví, o kterých byste vůbec neřekli, že spolu vydrží, protože nemohou být rozdílnější. Jenže ouha, zapadnou do sebe jako dílky oblíbené skládačky puzzle.

Beran a Váhy

První místo v protikladech vyhrávají znamení Berana a Vah. Tihle dva nemohou být od přírody rozdílnější, takže se možná nelze divit, proč jsou tak vzájemně přitahováni.

Diplomatická Váha láká ohnivého a temperamentního Berana na svou harmonickou auru a ten naopak vnáší do jejího života nadšení pro dobrodružství a všelijaké bláznivé věci.

Jakýmsi pomyslným spojovníkem pro ně může být silný smysl pro spravedlnost a nezávislost. Tedy jeden druhého se nesnaží k sobě připoutat. Nedejte se proto mýlit tím, že by si dobrodruh a diplomatka nerozuměli. Naopak se skvěle doplňují a vytvářejí si vzájemný hluboký vztah.

Blíženci a Střelec

Tahle dvojka má na první pohled víc společných vlastností než předcházející partneři. Blíženci a Střelec neustále objevují nové věci, společně se učí nové znalosti a prožívají různá dobrodružství.

V tomhle páru jsou Blíženci ti přizpůsobiví a Střelec je nadšený tahoun, který pro ně často vymýšlí různé akce.

Jak asi nejspíš sami vnímáte, tihle dva se spolu rozhodně nenudí, což jim mnozí mohou jenom závidět. Protože jak známo, nuda je zabijákem vztahu. Blíženec a Střelec si navíc umí vzájemně vyhovět a takové kompromisy se také počítají.

Vodnář a Lev

Tak tohle spojení vzdušného Vodnáře a ohnivého Lva je naprosto unikátní. Věčně rebelující Vodnář obdivuje Lvovy vůdčí schopnosti a vřelost ve vztazích, zatímco Lva přitahuje Vodnářova jedinečnost a kreativita.

I když jsou obě znamení zvěrokruhu značně odlišná, přece jenom byste našli v některých aspektech určitou podobnost.

Jak Vodnář, tak Lev mají určité názory, ze kterých nehodlají slevit ani píď. Nicméně tyhle odlišnosti vzájemně přijímají a respektují. V zásadě se tak nikdy nenudí, protože mají neustále o čem diskutovat a co řešit. Jejich vztah je pro ně velmi inspirativní a to je jeden z hlavních důvodů, proč jim to klape.

Býk a Panna

Zemská znamení Býk a Panna jsou na rozdíl od předcházejících dvojic skuteční realisté. Pro oba je životně důležitá stabilita, bezpečí a pravidelný řád.

My ostatní jim můžeme závidět harmonický vztah plný vzájemné důvěry. Že se také určitě hádají? Tak samozřejmě, hádky ke vztahu patří. Ale v případě těchto dvou byste tichou domácnost spočítali na prstech jedné ruky, navíc mívá dost jepičí život.

Oba si užívají rovnocenný partnerský vztah, ale jeden druhého berou jako nejlepšího přítele. Cítí, že nikdo jim nemůže tak rozumět jako jejich partner/ka.

Ryby a Rak

Víte, co spojuje tuhle dvojku? Přesně tak, emoce. A taky intuice. Jsou to takové citlivky, které spolu unikají do světa fantazií, který konečně nesdílejí sami, ale s člověkem, jenž jim zcela rozumí.

Vzájemně si jsou spřízněnými dušemi, po všech stránkách se podporují a chápou. Žijí jeden pro druhého a s radostí vytvářejí útulný a bezpečný domov, do kterého se rádi ukrývají před nástrahami života venku.

