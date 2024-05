Externí autor 9. 5. 2024 clock 4 minuty

Hledáte si partnera? Pozor, ať nešlápnete vedle. Jsou totiž páry, které se k sobě absolutně nehodí, i když to tak na první pohled nemusí vůbec vypadat. Podívejte se na následujících pět znamení zvěrokruhu, která k sobě nepasují ani náhodou. Přece nechcete takhle dopadnout.

Beran (21. 3. až 20. 4.) a Rak (22. 6. až 22. 7.)

Beran jde rychle na věc. Zrovna teď se mu líbíte vy Raci, tak proč hned nevyužít momentální zalíbení, které ve vás našel? Smůla, milí Berani, protože Raci jsou složeni ze samých emocionálních molekul, takže si v první řadě potřebují k vám vybudovat důvěru. Pro ně je totiž romantika posvátná a láska se skrývá v detailech.

Beran i Rak jsou obecně iniciátory v jakémkoli vztahu. Tak trochu spolu bojují a jejich partnerství se skládá z kompromisů. Nicméně jakž takž funguje, ale problém je v tom, že když už se Rak konečně rozhodne, že by tedy měli vztah posunout, Berana to přestane bavit a jde o dům dál. Divíte se mu? My ne.

Blíženec (22. 5. až 21. 6.) a Štír (24. 10. až 22. 11.)

Roztěkaná mysl Blížence vyvolává ve Štírovi pocit, že ten člověk mění názory jak ponožky. A to je pro Štíra marginální problém, protože potřebuje vědět, jak se na věci dívá jeho partner/ka.

Myslíte, že s vámi zůstane, když nebude mít jistotu, že citově investuje do té správné osoby? Jak má poznat, že vám může důvěřovat, když nejste ve svých názorech konzistentní?

Jenže Blížencům je zkrátka nejlíp v prostředí, kde se věci každou chvíli mění. Milí Štíři, jestli si chcete nechat drnkat na nervy po zbytek života, budete se muset naučit přijmout Blížencovu proměnlivou podstatu. Jinak je lepší jít o dům dál.

Kozoroh (22. 12. až 20. 1.) a Střelec (23. 11. až 21. 12.)

Co víme o Kozorohovi? Že je pracovitý, ambiciózní a snaživý. Překvapivě z těchto vlastností vychází nejenom romantický, ale především spolehlivý partner. A teď přijde Střelec, který zas až tak moc nemusí hnout prstem a všechno se mu daří. No jo, tak přišel pozdě, rozcuchaný a s knoflíky na košili zapnutými o jeden dopředu.

Jenže svým okouzlujícím způsobem všechny dostane na svou stranu, takže mu odpustí. Až na Kozoroha, pro kterého je takové chování nepřípustné.

Je to o tom, že v Kozorohu vládne Saturn a ve Střelci Jupiter. Proto Kozoroh potřebuje k životu pravidla a řád, zatímco Střelec jede hop nebo trop. Už teď nám z tohoto spojení šediví vlasy.

Býk (21. 4. až 21. 5.) a Vodnář (21. 1. až 20. 2.)

Býka charakterizuje stabilita a jakási předvídatelnost, a to zejména v romantických chvilkách. Pro jednoho představuje takový postoj spolehlivost a náklonnost, pro druhého nudu.

Býk potřebuje své prošlapané cestičky, Vodnář si zoufá, když má dělat jednu věc stokrát stejně. Baží po někom, kdo ho bude intelektuálně nabíjet a poskytne mu kreativní zázemí.

Býkovi ale připadá každá změna jako promarněný čas. Vždyť jim všechno až dosud vyhovovalo? Tak proč to rušit? Jestli něco ale Vodnář nesnáší, pak je to monotónnost ve vztahu. Klidně obrátí běh věcí na ruby, jenom aby se něco dělo. Vadí ti to milý Býku? Tamhle jsou dveře...

Lev (23. 7. až 22. 8.) a Ryby (21. 2. až 20. 3. )

Ryby plují na obláčku všehomíra odkud vysílají empatická moudra k nám přízemním jedincům. A pak tu máme Lva, který miluje sebe a ostatním projevuje jakousi loajální blahosklonnost. Už jenom ta představa energií sršícího Lva a věčně zasněné Ryby sedící kdesi v koutě je značně nepravděpodobná.

No ale pokud se přece jenom stane, že se tihle dva na nějaký čas potkají, Lvovi se určitě bude líbit pozornost sladké Rybky. Jenže ta se brzy začne divit, že sama dává a nic za to nedostává. Navíc se nebude doprošovat, ale rovnou se sbalí a půjde o dům dál.

