Nejen příroda se v tento čas probouzí ze zemního spánku. Vše živé se otvírá lásce a novému životu. Toto jaro roztančí březnové dny v rytmu milostných tónů. Třem hvězdným znamením zvěrokruhu tento březen rozbuší srdce, potkají totiž někoho výjimečného.

Možná jste to ani nečekali, ale usměje se na vás velké štěstí. Astrologové vám předpovídají něco super extra speciálního. Řeč je o vás Býci, Váhy a Ryby. Do vašeho života vstoupí někdo nový, a převrátí vám ho naruby. Ostatní znamení vám mohou zatím jen závidět.

Býk

Silný a tvrdohlavý Býk je jedním ze tří šťastlivců, které potká v březnu nová láska. Tito zrozenci jsou odvážní a nemají problém si říct o telefonní číslo od někoho, kdo je zaujme. Nebraňte se novým příležitostem, ve společnosti jste přece jako ryba ve vodě. Zcela nečekaně v březnu potkáte někoho velmi zajímavého.

Nejen, že navážete nový vztah, ale díky němu najdete i cestu samy k sobě. Velké změny v osobní sféře vás přivedou k tomu, udělat si celkově pořádek ve svém vlastním životě. Začnete budovat něco úplně nového a to bude mít pozitivní vliv i na vaše vztahy v rodině. Zapomeňte na všechny negativní myšlenky, jaro je tu jen pro vás.

Váhy

Sympatické Váhy touží ve svém životě po legraci a harmonii. Březen pro ně bude ale trochu rušným měsícem, protože přijdou velké změny v osobním životě. Pokud jste si mysleli, že všichni kolem mají skvělé dlouhodobé vztahy a vy nic, budete koukat. Setkáte se někým, kdo bude jako vaše druhá polovička.

Budete si spolu rozumět jako nikdy s nikým jiným. Nebude to trvat dlouho a vrhnete se do společného partnerství i života. Tento člověk pro vás bude psychickou podporou a vždy vás podrží. Nemusíte se ničeho bát, nechte vše přirozeně plynout a nezapomeňte si užívat každou společnou chvíli.

Ryba

Citlivé a inspirativní Ryby se dočkají v měsíci svého zrození pravé lásky. Nejvýznamnější vliv na vás bude mít Slunce. Budete zářit úplně stejně. Vůbec se nebojte jít se šéfem nebo kolegou na večeři, překvapí vás, kolik toho máte společného. Možná to ale bude někdo úplně cizí. Každopádně zůstaňte otevření ke všemu, co přichází.

Nesnažte se to vymyslet rozumem a hledat důvody, proč ano, nebo ne. Čekáte na to celý svůj život, až se stane, že potkáte tu pravou lásku. Ono se to stejně bude dít. Tento člověk k vám patří a nenechá si vás ujít. Zasloužíte si to. Tohle je vaše období jara a kdo jiný, než vy si zaslouží se bláznivě zase zamilovat?

