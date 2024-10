Externí autor 8. 10. 2024 clock 4 minuty

Jak to vypadá, třem znamením zvěrokruhu bude osud na konci roku pořádně zatápět. Podívejte se, zda patříte mezi jedince, kteří by se měli velmi pozorně dívat, kam šlapou…

Pomalu začínáme vyhlížet konec roku, který bývá tak trochu uspěchaný. Nejenom v práci, ale i v soukromí se snažíme stíhat, co se dá. Navíc nám do volného času čím dál víc zasahují vánoční přípravy jako úklid, nákup dárků a podobně. A do toho všeho se hvězdy rozhodly, že třem znamením zvěrokruhu blížící se finále pořádně ztíží.

Pokud se najdete v níže uvedených znameních, měli byste na sebe v nadcházejícím období dávat pozor. Budete procházet minovým polem, tak ať ho dáte bez ztráty kytičky.

Blíženci (22. 5. - 21. 6. )

Vážení Blíženci, obrňte se pořádnou trpělivostí, protože váš závěr roku se ponese ve znamení všelijakých nedorozumění a zpožděných projektů. V tomto ohledu si užijete nejenom v práci, ale také v soukromí. Asi se nelze divit, že vaše osobní i profesní vztahy budou napjaté jak guma od kalhot. Všechno, co jste si kdy ujednali, bude najednou zkresleno a nesprávně vykládáno.

Pro tento čas je tak nejlepší zpomalit, zhluboka se nadechnout a soustředit na otevřenou a přímou komunikaci. Tímto způsobem předejdete hrozícím konfliktům, které by mohly nervózní atmosféru zbytečně vytočit do obrátek, kam se nejspíš vy, ale ani druhá strana nechcete dostat. Počítejte s větším množstvím klacků pod nohama, než je obvykle zdrávo. Nic tragického, ale znáte to, stokrát nic umořilo i… Na druhou stranu, tohle období vás naučí nejenom trpělivosti, ale i uvědomění si, zda to, o co usilujete, skutečně chcete.

Panna (22. 5. - 21. 6.)

Milé Panny, vás v těchto posledních měsících nejspíš trefí šlak. To myslíme pochopitelně výhradně obrazně, ale jde o to, že s vaší náročnou, systematickou a perfekcionistickou povahou příliš nevydýcháte chaos, který se vám na závěr roku vloudí do života. Po osobní a pracovní stránce najednou zjistíte, že nic není tak, jak by mělo být, protože vaši uspořádanost narušují neočekávané problémy a selhání.

Vzhledem k vaší důslednosti a pečlivému plánování to může být velmi nepříjemné období. Další ránu vám zasadí finanční starosti a stres z pracovních potíží. Asi netřeba připomínat, že takové karamboly se podepisují na zdraví, jak fyzickém, tak i psychickém. Takže milé Panny, pokud chcete tenhle příšerný čas nějak rozumně přežít, měly byste upustit od své snahy o stoprocentní dokonalost. Nechte věcem volný průběh. Třeba vás mile překvapí, jak nakonec všechno dopadne.

Vodnář (21. 1. - 20. 2.)

V posledních měsících roku to bude s Vodnáři pořádně mlátit. Uvnitř řeší spoustu konfliktů, navenek čelí řadě výzev. Tohle znamení, které je jinak nezávislé a velmi prozíravé, se najednou bude cítit jako zahnané do kouta. Projekty, na kterých Vodnáři poctivě pracovali, se zpozdí, případně nedosáhnou takových úspěchů, jaké si představovali. Ať už projeví jakýkoli názor, zjistí, že ho ostatní nechápou a navíc si ho i špatně vykládají, což bude mít za následek další nepříjemnosti.

Vážení Vodnáři, vy si na tohle období ochočte trpělivost. Pamatujte si, že i ty nejlepší nápady potřebují čas, aby správně uzrály. A možná budete muset počkat na správnou příležitost, abyste se pohnuli dál. Místo, abyste tlačili věci na sílu, raději věnujte tento čas zpětné kontrole a případným úpravám projektu. I když je toho na vás hodně, měli byste si dát pozor, jak reagujete nejenom v práci, ale také v soukromí. Myslete na to, že zejména na konci roku toho mají všichni hodně, takže nad věcmi, které vám třeba nejdou pod nos a přitom nejsou život i jiné věci ohrožující, klidně mávněte rukou. Ono to totiž nějak dopadne. Vždycky...

zdroj: timesofindia.indiatimes.com, www.harpersbazaar.de