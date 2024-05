close info Africa Studio / Shutterstock

Externí autor 18. 5. 2024 clock 3 minuty

Snadno se řekne, najdi si chlapa, když jich je všude kolem tolik. Jenže se vždycky přihodí něco, proč to nevyjde. Jak to vypadá, milé dámy, chyba bude nejspíš na vaší straně. Podívejte se, která znamení horoskopu mají problém ulovit muže a co dělají špatně.

Najít si někoho, s kým bychom si po všech stránkách porozuměli, může být mnohem těžší, než si vůbec dokážeme připustit. Nejenom že potenciální protějšky mají určité nároky, takže najít toho kompatibilního občas připomíná pověstné hledání jehly v kupce sena. A pak, ani my sami leckdy neumíme ustoupit a nabídnout kompromis. Možná je čas se minimálně tohle naučit. Ryby 21. 2. – 20. 3. Milá Rybo, vaše citlivá, až soucitná povaha může lézt nejednomu normálnímu chlapovi na nervy. Nečekejte, že se každý s vámi hned pustí do hlubokomyslných filozofických debat o nesmrtelnosti chrousta. Tak to prostě mezi partnery nefunguje. Fandíme vašemu emotivnímu nastavení a snaze pomoci, ale málokterý chlap je ochoten se svěřovat, takže ho svým věčným vyptáváním spíš odradíte. Vlastně jinak, určitě si vás rád ponechá jako kamarádku, ale partnerku bude lovit v jiných vodách. Zní to sice drsně, ale nejspíš je na čase, abyste odhodila růžové brýle a začala se na muže dívat střízlivým realistickým pohledem. Jinak se totiž opět zklamete, jak je vaším zvykem, a skončíte v nešťastném vztahu. Beran 21. 3. – 20. 4. Žena narozená v Beranu obvykle vlétne do vztahu jako uragán a hned od začátku se v něm chová jako generál. Pochopitelně často narazí, takže její lásky mívají jepičí život. Beranům obecně vládne Mars. Proto Beranka vystartuje při sebemenší příležitosti a vyvolá konflikt. Milé dámy a kdo by chtěl hádavou a věčně uštěkanou partnerku? Troufneme si říct, že nikdo. Nejenom, že muži neradi poslouchají výčitky, ale takové chování v nich často vyvolává pocit, že jsou pod pantoflem, což se nelíbí nikomu. Nedostatek trpělivosti je u těchto žen také kapitola sama pro sebe. V zásadě by se nejraději jeden týden seznamovala, druhý sestěhovala a třetí vdala. Nedokáže pochopit, že muž si potřebuje jednotlivé fáze vztahu užít a zjistit, jestli je ta pravá. Ovšem po tomhle nátlaku uteče po velmi krátké době. Co poradit ženám tohoto znamení? Naučte se význam slov kompromis a partnerská komunikace. A rozhodně neuškodí se zamyslet nad tím, jak lépe zvládat vztek a výbuchy agrese, a pak taky, že nikdo není neomylný. Panna 23. 8. – 22. 9.

Panny jsou na jednu stranu inteligentní, praktické a mají značně vyvinutý smysl pro detail. Řeknete si, kdo by takovou ženu nechtěl. Jenže to by nesměly být také perfekcionistky, věčně do všeho rýpající. Ano, takovou ženu nechce nikdo. Dalším problémem jsou milé Panny vaše emoce. Líbí se vám ten či onen? A proč mu to nedáte najevo. Někteří by si dali určitě říct, jenže jim připadáte chladná, držící si věčný odstup. A pak tu máme vaše jinak dokonalé analytické schopnosti, které ovšem používáte i v nevhodných situacích jako je rande, během kterého vám dotyčný líčí své cestovatelské příhody, zatímco vy dumáte nad tím, jestli se k sobě fakt hodíte. Zkuste přijmout fakt, že někteří lidé na tuhle otázku nedokážou odpovědět ani po letech. A že si dal u večeře v romantické restauraci pivo, když se k jídlu hodilo víno? No a co. Nikdo nejsme dokonalý a třeba proto měl důvod. Zdroje: astrotalk.com, www.keen.com

user Externí autor