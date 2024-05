Externí autor 31. 5. 2024 clock 3 minuty

Asi netřeba připomínat, že na vztazích musíme pracovat. Pro následují znamení horoskopu to není zas až takový problém, protože jejich vztahy jsou šťastné samy o sobě. Podívejte, kdo se pro lásku zas tak moc nenadře…

K tomu, abychom si vytvořili hezký, láskyplný a šťastný vztah stačí leckdy málo. Třeba si jenom všímat, s čím partnera vytáčíme a taktně mu dát najevo, s čím naopak leze na nervy on nám. Vztahy totiž nejsou zas až taková věda. Tedy za předpokladu, že je nepřehlížíme a věnujeme jim dostatečnou pozornost.

Býk 21. 4. – 21. 5.

Býk je kliďas, o tom žádná. Nikdy nic neuspěchá, a vztahy obzvlášť. Postupuje krok za krokem a teprve až když si je stoprocentně jistý, že partner či partnerka je ta pravá, posune vztah zásadním způsobem dál. Nechce mít doma „itálii“, důležitý je pro něj klid a domácí pohoda.

A to samé vyžaduje i od svého protějšku. Býk nepěstuje nevěry, nepodvádí, ani neskáče z jedné postele do druhé. Tyhle činnosti pro život rozhodně nepotřebuje. Co ale potřebuje, je stejně monogamní trpělivý partner, se kterým si budou vzájemnou a dlouho trvalou oporou.

Čím ještě přispívá Býk ke šťastnému partnerskému svazku je fakt, že nejdřív přemýšlí a pak jedná. Není tedy zbrklý, nevnáší do vztahu chaos a emoce. Tahle vlastnost se mu hodí i při nakládání s rodinnými financemi. Je to šetřílek, ale na správném místě, protože je pro něj důležité zabezpečit rodinu.

Na druhou stranu umí i takzvaně pustit chlup a rád investuje nejenom do hezkých věcí, ale i všelijakých zážitků, které jsou pro partnerský vztah důležité.

Rak 22. 6. – 22. 7.

To je samozřejmé, že Raci mají šťastné vztahy. Však to také jsou velmi citově založené a pečující duše. Díky své empatické povaze se umí naladit na potřeby svých partnerů. Důvěra a vzájemné porozumění jsou pro ně dva nejvíc důležité aspekty. Na nich staví svůj šťastný vztah.

Pro svou oblibu k hezkému bydlení, domácí pohodě a atmosféře si Raci často rozumí hlavně s Raky a je to i proto, že ani oni nejsou ušetřeni některých negativních vlastností, v tomto případě hlavně kolísání nálad a pomyslného stahování se do ulity. Partner Rak tohle všechno zná a umí s tím pracovat.

Plnohodnotný vztah ale Rak může vytvořit i s Býkem. Jednak si rozumějí po emocionální stránce, za druhé umí zacházet s penězi a líbí se jim hezké věci, a pak také přízemní Býk umí Raka podržet přivést zpátky do reality, když se ten zatoulá do svého hlubokého nitra.

Panna 23. 8. – 22. 9.

Lidem narozeným ve znamení Panny vztah vychází v případě, že si najdou partnera s podobnými vlastnostmi. Potřebují někoho chytrého, s kým mohou vést filozofické debaty o čemkoli.

Jsou to loajální, věrní a spolehliví partneři. Pokud se musí rozhodnout, činí tak hlavou a nikoli srdcem. Jsou to analytici, plánovači a mají vyvinutý šestý smysl na maléry, kterým tak umí předcházet. Jejich partnerský vztah proto obvykle plyne bez větších potíží, protože Panny zkrátka vycítí, když se něco děje.

Panna je veselý usměvavý a praktický člověk, který si umí poradit s nejedním problémem. Velmi dobře si rozumí s protějškem narozeným ve stejném znamení. A vyhovuje jí chaotik, protože jeho životu s radostí vtiskne řád a strukturu. Pro tyhle vlastnosti je Panna vůdčím prvkem vztahu, jelikož zvládá spoustu úkolů najednou.

Zdroje: www.horoscope.com, timesofindia.indiatimes.com, www.prosieben.de