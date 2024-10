Externí autor 22. 10. 2024 clock 3 minuty

Někteří lidé věnují druhým spoustu lásky, ale sami se tohoto láskyplného citu nedočkají. Pokud se vám zdá, že byste se pro druhé rozdali, ale oni pro vás ne, možná patříte mezi následující tři znamení zvěrokruhu.

Projevujete lásku svému partnerovi či partnerce, a také dětem a nezapomínáte ani na kamarády? Zkrátka se chováte hezky ke všem, kteří si podle vás zaslouží? Pokud jste odpověděli dvakrát ano, zkuste si odpovědět ještě na další otázku, a sice, jestli vy sami lásku dostáváte.

Jestli ne, pravděpodobně patříte mezi následující znamení zvěrokruhu, která celoživotně trpí nedostatkem citu. Přečtěte si, co byste měli dělat, abyste netrpěli nedostatkem citů.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Jestli na někoho sedí označení citlivý, pak to jsou rozhodně Ryby. Ty si na seznam svých vlastností ještě mohou připsat obětavost a slušnost. Lidé narození ve znamení Ryb se ke svým protějškům vždy chovají s úctou a uznáním. Jsou nadáni intuicí a často tak poznají, co jejich nejbližší potřebují. To je sice bohulibá vlastnost, která se ale bohužel může často obrátit proti nim samotným.

Jejich dobráckou povahu a ochotu každému pomoci ledaskdo dokáže nepěkně využít. Ryby se proto musí mít na pozoru, a to zejména v otázce lásky. Jste-li Ryba, měli byste si jednou pro vždy zapamatovat, partner, který pouze bere a nikdy nedává, vám může z dlouhodobého hlediska způsobit mnoho bolesti. Jestliže máte pocit, že vás nejbližší zneužívají, naučte se říkat ne. To je totiž jediná ochrana, která funguje stoprocentně.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Lidé narození ve znamení zvěrokruhu Váhy potřebují ve svém životě harmonii. To je i důvod, proč jsou ochotné a připravené převzít odpovědnost za chyby jiných lidí. Ať už jde o pracovní úkoly nebo úklid kuchyně po večeři. Jde o to, že se Váhy chtějí tak moc vyhnout konfliktům, až na sebe berou i úkoly, které ve skutečnosti nejsou povinny dělat.

Pokud si jejich okolí všimne, že Váhy nemají hranice v tom, co si ostatní vůči nim dovolí, rádo toho využije. Jestli jste se narodili ve znamení Vah, naučte se vážit si sami sebe tím, že nebudete dělat práci za druhé jenom proto, aby byl doma klid. Uvidíte, jak se vám náramně uleví. A pokud dáte najevo své vlastní potřeby, změní se i přístup vašeho okolí.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Nejspíš si teď říkáte, co v tomhle výčtu dělá Beran, který je považován za sebevědomé znamení zvěrokruhu. Kromě toho je i rád středem pozornosti a rozhodně se nenechá odradit od svých názorů a přesvědčení, protože je velmi tvrdohlavý. Pokud jde o práci, je hodně těžké ho porazit. Umí totiž zvládat výzvy a když dostane úkol, který nespadá do jeho kompetence, rázně ho odmítne.

Jenže v lásce se to má s Beranem zcela jinak. Rád by se nějak prosadil i vedle partnera, ale vůbec netuší, co má dělat. Tohle ohnivé znamení je značně emotivní a k životu potřebuje lásku jako málokdo. Své polovičce je schopen snést modré z nebe, jenom často sám přijde zkrátka. Takže milí Berani, i když si v lásce nasazujete růžové brýle, měli byste dbát i na své vlastní citové potřeby. Rozhodně vám prospějí.

