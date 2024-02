Významní astrologové z celého světa potvrdili, že na základě hvězdného znamení zvěrokruhu lze odhadnout reálnou délku vašeho života. Známe 5 znamení, která se podle vědeckého výzkumu dožívají nejdelšího věku. Patříte mezi ně i vy?

Astrologové z amerického Centra pro astrologické studie provedli unikátní výzkum, který zkoumá souvislost mezi znameními zvěrokruhu a délkou života. Byla to první studie svého druhu, která odhalila přesné výsledky.

Tito astrologové analyzovali data narození více než 60 000 zesnulých lidí z celého světa. Vzorec mezi znamením zvěrokruhu a očekávanou délkou života se začal pomalu vytvářet. Na konci experimentu si byli touto souvislostí jisti.

1.) Beran

Nejdivočejší znamení zvěrokruhu je na prvním místě našeho seznamu. Berani jsou houževnatí a odolní, proto dokážou přečkat všechny životní bouře. Jejich vnitřní síla jim pomáhá zvládnout většinu životních výzev, včetně zdravotních obtíží.

Dobře zvládají stres, což se o mnozích z nás říct nedá. Muži v tomto znamení se v průměru dožívají 78 let, zatímco ženy si užívají rok navíc, tedy 79 let. Není na škodu, když Berani žijí zdravým životním stylem, protože to jen podpoří jejich dlouhověkost.

2.) Panny

Tito zrozenci jsou nejzdravějším znamením zvěrokruhu. Poděkovat mohou svému životnímu stylu. Panny mají rády zdravé jídlo a pohyb, což je předurčuje k fyzickému zdraví a vitalitě. Jakmile tito jedinci pocítí drobné nepříjemnosti ve svém těle, běží k lékaři. Nepodceňují ani lehkou chřipku.

Je těžké odhadnout jejich věk, protože vždy vypadají mladší. Muži ve znamení Panny se v průměru dožívají 77 let, zatímco ženy až 81 let. Tito zrozenci by si měli dávat pozor na přejídání a nezdravá jídla, protože tam je jejich Achillova pata.

3.) Kozoroh

Cílevědomí Kozorozi by neměli tolik tlačit na pilu. Tito lidé jsou totiž perfekcionisté, rádi jdou příkladem v každém aspektu svého života a zdraví toho není výjimkou. Není pochyb o tom, že Kozorozi velmi dobře chápou souvislost mezi zdravým životním stylem a dlouhověkostí.

Nikdy nevynechávají preventivní prohlídky a přísně dodržují pokyny svého lékaře. Kozoroh si chce splnit všechny sny a dobře ví, že k tomu potřebuje být v kondici. Muži Kozorozi se v průměru dožívají 77 let, zatímco ženy Kozorožky mohou žít déle než 80 let.

4.) Býk

Býkům vládne Venuše, planeta lásky a luxusu, takže jejich život je většinou požitkářský. Tito jedinci nesnáší stres a obezřetně se mu vyhýbají. Rádi o sebe pečují a rozmazlují se. Pokud někdo opravdu dodržuje odpočinek a dopřává si pravidelný relax, je to rozhodně Býk.

Muži v tomto znamení mají vyšší průměrnou délku života než ženy. U žen je průměr 80 let, zatímco muži se mohou dožít až 82 let. Nicméně by si Býci měli dávat pozor na obezitu a na komplikace s močopohlavními orgány, protože tyto nemoci jsou u tohoto znamení velice časté.

5.) Váhy

Váhy touží po harmonickém životě s lidmi, které milují. Jsou také pověstné svou krásou a udělají vše pro to, aby si ji udržely. Mají velký cit pro estetiku a dbají o sebe, i své okolí. U tohoto znamení je těžké uhádnout věk, protože vypadají po celý život opravdu dobře.

Muži narození ve Vahách se dožívají v průměru 73 let, zatímco ženy až 77 let.Jsou to silní a houževnatí lidé, a pokud se jim podaří vyhnout se chladnému počasí, neměli by mít problém dožít se 80 let. Naštěstí patří k těm, kteří žijí zdravě a záleží jim na tom, co jedí.



Zdroj: https://leadbystars.com/what-zodiac-sign-lives-the-longest