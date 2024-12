Externí autor 10. 12. 2024 clock 3 minuty

Vánoce za dveřmi a peníze navíc by se rozhodně hodily. Jak hvězdy naznačují, tři znamení zvěrokruhu si s jejich nedostatkem nebudou muset lámat hlavu, protože vyhrají v loterii. Patříte mezi šťastné?

Jen málokdo by nevěděl, co dělat s výhrou v loterii. Každý vám vyjmenuje spoustu věcí, které by si za takový balík peněz pořídil. Vždycky je to o novém bydlení, autě nebo cestování. Ale co si budeme povídat, šance vyhrát miliony je opravdu malá. Tentokrát se ale zdá, že do osudu tří znamení zvěrokruhu zasáhnou hvězdy. Podívejte se, komu opravdu dopřejí.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Beranům nastává skvělý čas. Na co sáhnou, to se jim daří. I když stále chodí do věcí po hlavě, zdá se, že u toho přece jenom alespoň trochu přemýšlejí. Ani finančně na tom nejsou špatně, protože se jim daří nejenom v práci, ale i v podnikání. No ale znáte to, peníze se vždycky hodí, protože Beran má spoustu plánů a nápadů. A protože se kolem Berana motá Jupiter, což je, jak známo planeta štěstí, tak se zdá, že to klapne.

Takže milí Berani, nezapomeňte si vsadit. Hvězdy říkají, že tentokrát by to mohlo klapnout a výhra v loterii bude vaše. My dobře víme, že to zas až tak nepotřebujete pro výhru jako takovou, ale pro pocit risku a následného vítězství. Užijte si jízdu hazardem, která tentokrát konečně klapne.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Vzdušné znamení Vah je známo svou vyrovnanou povahou. Nesnáší hádky a konflikty, které tlumí ještě dřív než vůbec začnou. Má totiž čich na věci mezi nebem a zemí. Také bychom mohli říci intuici. Zkrátka vycítí, že se něco děje. Kromě toho ale Váhy milují estetiku a umění a rády se obklopují krásnými věcmi. Umí se oblékat, chovat a vědí, že vzhled utváří názor. A tohle všechno vyžaduje dostatek peněz, se kterými Váhy občas bojují.

No, milé Váhy, jak se zdá, tak i na vás se usměje Jupiter, planeta štěstí. Potřebujete zalepit díry v rozpočtu, protože kadeřník a nové outfity taky něco stojí. Jelikož se momentálně jiné možnosti extra výdělku v okolí nenacházejí, přemýšlíte nad sportkou. A hvězdy radí, běžte do toho. Mohla by klapnout slušná částka, která vám přinese potřebný klid a třeba i možnost splnit nějaký fajn cestovatelský sen.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Vodní znamení Ryb je „otevřené ucho“ pro rodinu i kamarády. Jsou to fajn lidé, kteří se umí vcítit do druhého člověka a také dobře poradit. Rádi podají pomocnou ruku a nic za to nechtějí. Jsou trpěliví a velmi přemýšliví. Často se noří do světa fantazie, ve kterém plánují, co by, kdyby. Na druhou stranu ale nutno dodat, že Ryba je odvážná. Co si zamane, toho se nevzdá a cílevědomě kráčí za svým cílem.

Aby nešly moc dlouho, hvězdy jim, zdá se, pomohou k rychlejšímu splnění snu. Stačí zavřít oči, nechat probudit svou intuici a představit si čísla do sportky. Pak už stačí je jenom proměnit v realitu sázky. Ale pozor, tuhle šanci by si Ryba neměla nechat ujít. Existuje totiž velká šance, že se trefí do jackpotu a do peněženky jí přiteče spousta peněz.

