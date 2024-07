Externí autor 25. 7. 2024 clock 3 minuty

Myslíte si, že vám se to stát nemůže. Hvězdy ale mluví jinak. Někdo si dělá zálusk na váš majetek, a to dokonce člověk z vašeho okolí. Pokud jste se narodili v jednom z následujících znamení, mějte se raději na pozoru a rozhodně si své věci hlídejte.

Jsou věci, které byste od známých lidí vůbec nečekali. A nemyslíme tím pozitivní, ale výhradně negativní situace. Jenže život je takový. Občas vás někdo z okolí zklame a udělá to doslova neuvěřitelným způsobem. Bohužel se takové situace budou přímo týkat tří následujících znamení zvěrokruhu, která by tak měla být v příštích dnech nadmíru opatrná.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Lidé narození ve znamení Lva jsou silní jedinci s velkým sebevědomím. To je spolu s faktem, že jsou rádi ve středu pozornosti, často důvodem, proč bývají označováni za arogantní. Jenže to vůbec není pravda, protože to jsou současně velkorysí a úžasně nápomocní lidé.

Milí Lvi, je sice fajn, že milujete záři reflektorů a strháváte na sebe pozornost, protože umíte být vtipní a zábavní společníci, ale často nebýváte opatrní, což následně může vést k tomu, že člověk, kterému jste sebrali jeho prvenství, se vám pomstí tím, že vám odcizí nějakou věc.

Hvězdy napovídají, že taková situace vám hrozí v blízkém období. Jestliže máte před sebou podobnou, výše zmíněnou výzvu, snažte se potlačit svoje ego a přenechte hlavnímu hrdinovi záři reflektorů. Vy si svých pět minut slávy užijete jindy. Stejně tak byste si měli začít dávat pozor na své věci v dopravních prostředcích.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Lidé narození ve znamení Vodnáře jsou nesmírně inteligentní, bývají označováni jako inovátoři, kteří jsou vždy dva kroky napřed. Kromě toho patří v horoskopu k těm nejdobromyslnějším. Mívají spoustu přátel a známých, kteří se ne vždy chovají čestným způsobem.

Milí Vodnáři, v nejbližším období byste si měli dát pozor na to, komu svěřujete své inovátorské myšlenky, případně díla, která jste vytvořili. Občas totiž máte tendenci důvěřovat těm nepravým. Podle hvězd se zdá, že byste mohli velmi snadno přijít o to, co jste poměrně dlouhou dobu tvořili.

Zkuste zkorigovat svou pozornost, často upřenou na více projektů a pohlídejte si, zda máte po právní stránce ošetřené veškeré své duševní vlastnictví. Jeho krádež může pro vás mít totiž dalekosáhlejší následky než „pouhé“ odcizení peněženky.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Milí Střelci, kdo by vás neměl rád. Jste věční optimisté, kteří milují dobrodružství jakéhokoliv charakteru a vaše toulavé boty vás dokážou zanést i na druhý konec světa. Díky své povaze jste si jisti, že vždycky všechno dobře dopadne nebo přinejmenším nějak.

Jenže to je právě ono. Rádi vyprávíte o svých cestách, a to nejenom těch minulých, ale i budoucích. A tahle informace může snadno doputovat k někomu, kdo vás „rád“ navštíví, až nebudete doma. Jestliže jste už stihli vyprávět o svých letošních plánech, budete se muset tentokrát postarat i o kvalitní zabezpečení vašeho domu nebo bytu.

Jste totiž třetí do party znamení, která by měla v nejbližším období přijít o majetek. Až budete na cestách, rozhodně si dávejte pozor nejenom při výběru peněz z bankomatu, ale snažte se dopředu zabezpečit před placením na pochybném bankovním terminálu. Nejspíš vás taková opatření budou něco stát, ale rozhodně se vyplatí.

Zdroje: www.slobodenpecat.mk, www.prosieben.de