Externí autor 15. 4. 2024 clock 3 minuty

Někomu se otevřít, natož se bezhlavě zamilovat, může být pro jednoho snadné a pro druhého extrémně těžké. Lidé, kteří zažili hořké zklamání často mívají strach znovu někomu začít důvěřovat. A pak jsou tací, jejichž emoční zdrženlivost je dána jedním ze tří znamení zvěrokruhu.

Kvalitní vztah nám dává lásku, bezpečí, jistotu a stabilitu. A také nám pomáhá zvládat životní pády a vzestupy. Jenže partnerství je vždy spojeno i s určitým rizikem. Nebo spíš strachem z konce. A právě zlomené srdce je pro některé jedince dostatečným důvodem k tomu, aby se vzdali dlouhodobého vztahu. Velmi často to bývají zrozenci těchto znamení:

Vodnář

21. 1. – 20. 2.

Kdo se někdy přátelil s Vodnářem, nebo s ním dokonce žil, ví, že lidé narození v tomto znamení jsou známí svou nezávislostí a nekonvenčním přístupem k životu. Potřebují k sobě partnera, který respektuje jejich potřebu svobody a individuality. Aby se Vodnář konečně usadil, musí cítit podporu.



Jestli si chcete Vodnáře udržet, pak se připravte na hluboké filozofické rozhovory a neustálé vymýšlení nových nápadů. Čas od času mu nechte prostor, nejlépe o samotě. Potřebuje totiž v hlavě zpracovat plány a nové projekty. Pokud si nebudete tyto úniky mimo vaše společné hájemství brát osobně, můžete s Vodnářem vytvořit silné pouto.



Vodnáře přitahují lidé, kteří si stojí za svým a nejdou s davem. Současně by ale takový člověk měl umět ocenit jejich tak trochu excentrický životní postoj. V případě, že splníte všechny výše uvedené požadavky, Vodnář se s vámi bude cítit v bezpečí. A teprve pak je připraven se zamilovat.

Štír

24. 10. – 22. 11.

Ani se Štírem to není snadné, protože jeho bytí stojí na důvěře. A to je důvod, proč se nezamiluje snadno. V první řadě potřebuje vědět, že jeho partner či partnerka vkládá do vztahu stejně hlubokou upřímnost. Zakládá si na fyzickém, emocionálním i mentálním spojení.

Mimochodem, Štíra neoblafnete. Má totiž silně vyvinutý smysl pro intuici a snadno odhalí neupřímnost a povrchnost. Pokud si chcete vybudovat se Štírem vztah, rozhodně nic neskrývejte. Lidé narození v tomto znamení totiž daleko víc ocení fakta, byť pro vás třeba nepříjemná, než vykonstruované pozlátko.

I když Štírovi trvá dlouho než přizná city, jakmile vstoupí do vztahu, stává se až zuřivě oddaným. To může být do určité míry příjemné, ale počítejte s tím, že to samé očekává od vás. Pro Štíry je láska o sdílení všech zatáček života, nejenom o jeho snadných a příjemných částech.

Blíženci

22. 5. – 21. 6.

Potkali jste Blížence? Pak se připravte na zábavu a legraci v milé společnosti. Ale to je asi tak všechno. Blíženec si vás citově obvykle nepřipustí k tělu. Brzy se začne nudit a přemýšlet nad tím, o co kde přišel, takže půjde o dům dál. Jinými slovy, lidé narození v tomto znamení bývají přelétaví. A to rozdýchá málokdo.

Pro Blížence není problém omotat si vás kolem prstu. Jsou to mistři flirtu, ale zatímco vy se budete vznášet na obláčku lásky, oni se s další větou už otočí za někým jiným. Že vás citově zranili? Vůbec netuší, o čem je řeč.

Kdo bude vyhovovat Blíženci? Jednoznačně člověk slepě oddaný, naslouchající a souhlasící se vším, co Blíženec řekne. Až vás takové soužití jednoho krásného dne přestane bavit, a budete chtít vztah ukončit, nečekejte, že to půjde snadno, což je tak trochu v rozporu s výše uvedeným. A vyplývá z toho zásadní fakt, Blížencům je zkrátka těžké porozumět.

