Základní vlastnost člověka je touha po lásce. Naše lidská výbava do života je tělo, mysl, duše a emoce. Je přirozené někoho milovat a chtít být milován. Většina bytostí má potřebu sdílet své pocity se svým okolím. Známe ale 5 znamení zvěrokruhu, která jako by žádné city neměla.

Lidé narození v následujících znameních jsou jako hádanky. Chovají se jako nedostupné chladné kusy ledu. Mají tak tvrdou ochrannou slupku, že je s nimi těžké být v nějakém užším vztahu. Mnohdy od nich čekáme nějaké vstřícné gesto, pochvalu, nebo projev lásky, ale jako by neměli ani kousek citu. Pojďme se podívat na temné stránky pěti znamení zvěrokruhu, která nerada dávají najevo, co cítí.

1. Vodnář

Vodnáři jsou chytří, živí a ambiciózní. Neradi však mluví o svých pocitech a velmi razantně se tomuto tématu vyhýbají. Pokud po nich příliš brzy začnete požadovat projevy lásky nebo opětování citů, pravděpodobně se odmlčí, a už nikdy vám nezvednou telefon. Tito zrozenci jsou svými útěky ze vztahů přímo pověstní.

Randíte s Vodnářem? Tak to si užijete. Abyste je přiměli k otevřenosti, musíte si získat jejich důvěru. A ani to není záruka úspěchu. K upřímným rozhovorům nedochází příliš často. Pro lidi, kteří s nimi hledají spojení na hlubší úrovni, to může být těžké, protože mohou mít pocit, že jejich láska je neopětovaná. Musíte se smířit s tím, že je lepší neočekávat žádná velká romantická gesta. Vodnáři raději dávají najevo, co cítí beze slov.

2. Býk

Býci jsou tvrdí a krutí. Aby se Býci druhým lidem otevřeli, je potřeba nejprve navázat přátelství. Toto znamení si potřebuje detailně nastudovat, kdo vlastně jste. Teprve, když se z vás stanou přátelé a získáte si jejich důvěru, můžete svůj vztah posunout na další úroveň. Býci mají tvrdou skořápku, která je chrání, aby jim nikdo neublížil. Bojí se dávat najevo své city.

Až když jsou si jisti, že mohou někomu plně důvěřovat, odváží se projevit své city. Nemají problém pomoci druhým, ale nedávají najevo, co cítí, když se jich něco opravdu nedotkne. Velmi jim záleží na partnerech, rodině a blízkých, ale je pro ně těžké dát emoce najevo. Nečekejte filmovou romanci, Býk vám projeví svou oddanou lásku tím, že se o vás v životě postará a ochrání vás.

3. Panna

Panny jsou generálové, kteří chtějí mít kolem sebe pořádek a řád. Místo objetí vám raději půjdou srovnat ponožky do šuplíku, protože se na to už nemohou déle dívat. Tito zrozenci chtějí být praktičtí, užiteční a pořádní. Umí si poradit s chaosem a zkrotit nedbalost druhých. Panny často volí mlčení, místo aby daly najevo své myšlenky.

Jejich temperamentnější protějšky to často trápí a mohou o citech svého partnera pochybovat. Raději se se svými pocity vypořádají samy, pokud není nutné je ventilovat. Na pohled klidná Panna skrývá své pocity, aby působila vyrovnaně. Sdílení emocí v nich vyvolává pocit, že jsou odhaleny. Nedůvěřují druhým lidem, že je pochopí.

4. Kozorozi

Toto znamení je expertem na takzvaný poker face. Kozorozi věří, že emoce překáží jejich práci a zbytečně je odvádí od soustředění se na výkon. Nedávají najevo, co cítí. Být emotivní na veřejnosti považují za nevhodné a nezralé, a proto se chladně drží pouze profesionálních hranic.

Když Kozorozi něco cítí, hodně o tom přemýšlejí, než to dají ostatním najevo. Nasazují běžně seriózní vážnou tvář, protože nechtějí působit příliš citlivě. Dostat se jim pod kůži chce spoustu času a trpělivosti. Hodně citlivá znamení s nimi nedokáží ve vztahu dlouho vydržet, protože se jednoho dne unaví z neustálého přesvědčování a vysvětlování, že projevovat city je normální.

5. Váhy

Váhy vypadají, že je jim všechno jedno. Často působí cynicky a vyznávají ten nejčernější humor. Možná zdánlivě mohou působit, že žádné city nemají. Tito zrozenci většinu času skrývají, co skutečně cítí. Ale někdy už je to tak neúnosné, že prostě vybuchnou. Dělají to proto, že nechtějí svou duševní zátěž přenášet na druhé lidi, protože se bojí, že by je to příliš rozladilo.

Anebo přímo odradilo. Aby našly klid a cítili se komfortně, musí své emoce držet na uzdě a skrývat, co cítí. Musí pak ale čelit velkému vnitřnímu tlaku. Když je emoce nakonec přemůžou, snaží se s nimi sami někde v koutku vypořádat. Přitom stačí tak málo. Skutečně cítit vlastní emoce a dovolit si je projevit.

Zdroje: www.elle.cz, www.prozeny.cz