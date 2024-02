Znáte nějakého člověka, který nechává svůj život jen tak plynou, a o nic se nestará? Má všechno takzvaně na háku a prakticky nic neřeší. Možná vás překvapí, že dokonce existují takové ženy. Která ženská znamení patří mezi nesnesitelné partnerky, se kterými nikdo nevydrží?

Na nic se vás nezeptá, a o všem rozhoduje sama. Na prvním místě má sebe samu a váš názor ji vlastně nikdy nezajímá. Pokud se ozvete, že se vám něco nelíbí, dozvíte se, že „támhle jsou dveře“. Sobecká, líná, bezohledná, neochotná … prostě se s ní nedá vydržet. Připomíná vám to něco? Pokud máte doma některou z těchto dam, raději si začněte balit kufry, protože z toho nic dobrého nebude.

1. Beran

Ženy narozené v Beranu svým vztahům nevěnují přílišnou pozornost. Domlouvají si věci, aniž by braly ohledy na svého aktuálního partnera. Předpokládají totiž, že se jejímu programu plně podřídí. Pokud se jejich drahá polovička naštve, pošlou ho do háje, aniž by se trápily, co si o nich okolí pomyslí. Tyto dámy v dlouhodobém vztahu nevydrží. Patří proto mezi nejméně kompatibilní znamení zvěrokruhu.

close info Gyorgy Barna zoom_in Ona si prostě dělá co chce, a kdy chce. Mnohdy máte pocit, že jste pro ni vzduch.

2. Blíženci

Další znamením zvěrokruhu, kterým vztahy moc nejdou, jsou Blíženci. Tyto ženy jdou často v hádkách do opozice, a uvnitř doufají, že se partner poddá. Umí skvěle komunikovat a svého partnera chápou, ale mají celkově ke vztahům špatný přístup. Pokud věci nejdou podle jejich představ, vytvoří si odstup a jsou chladné. A když je nejhůř, nemají problém partnera vyměnit tak rychle, jako ponožky.

3. Střelec

Ambiciózní dámy narozené ve Střelci berou své milostné vztahy velmi vážně. Od partnera očekávají maximální podřízenost, protože ony si plní svůj sen o kariéře. Nenechají se nikým zdržovat a omezovat. Tyto zrozenkyně milují nezávislost, proto patří k nevyhovujícím partnerkám zvěrokruhu. Kvůli jejich přístupu se jejich druhé polovičky cítí jako uzamčené v kleci a dusí se.

4. Ryby

Ryby se tváří, jako by znaly všechny vaše myšlenky. Jejich hluboké svazující emoce jsou něco, čeho se lidé bojí. Tato žena sleduje bedlivě svého partnera na každém kroku a kontroluje ho. Přitom se při řešení konfliktů chová jako nevyzrálé malé dítě. Snaží se sice vymyslet funkční strategii, ale jakmile se něco pokazí a nefunguje podle jejích představ, začne se ihned hroutit.

