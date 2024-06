Externí autor 20. 6. 2024 clock 3 minuty

Některé ženy působí na muže jako magnet, jiných si ani nevšimnou. Kromě charisma často bývá důvodem i znamení zvěrokruhu. Přečtěte si, po kterých muži šílí. Pronásledují davy ctitelů i vás?

Co dělá ženu pro muže tak přitažlivou? Zeptejte se kteréhokoli muže a každý vám odpoví něco jiného. Někoho zaujmou jejich vlasy, jiného elegance, dalšího šarm a styl. Přesto existuje několik faktorů, díky kterým je o některé ženy podstatně větší zájem než o jiné.

Představujeme vám tři „zlodějky srdcí“, které se skrývají v následujících znameních zvěrokruhu:

Lev (23. 7. - 22. 8.)

Pozor, jde královna Lvice. Takhle nějak to může vypadat, když žena narozená ve znamení Lva prochází špalírem svých obdivovatelů. Není divu, že všechny oči, pochopitelně zejména ty mužské, jsou upřené jenom na ni. Lvice jsou vždy středem pozornosti a také si tento stav umí náležitě užít. Mimochodem, jdou mu hodně naproti. A co to znamená?

Jednoduše se o sebe skvěle starají. Žena Lvice poctivě cvičí, nevynechá v posilovně ani den, chodí na kosmetiku, nezanedbává kadeřníka ani manikérku. A pokud jde o oblečení, na atraktivitě jí přidává i dokonalý vkus. Má totiž cit pro nadčasovou módu a je to právě ona, kdo udává trend sezóně. Mimochodem, nikdy ji neuvidíte nenamalovanou a ve vytahaných teplákách nepůjde ani vynést koš.

Přitažlivost Lvic nespočívá jenom v jejich hezké tvářičce. Mají v sobě ono pomyslné kouzlo osobnosti, díky kterému si udělají přátele, ať už jsou kdekoliv. Nikdo totiž neodolá příjemné společnosti této atraktivní vypravěčky, která ale umí nejenom bavit své posluchače, jako jim stejně dobře naslouchat.

Býk (21. 4. - 21. 5.)

Proč je žena Býk od prvního momentu tak přitažlivá? V první řadě je to její pronikavý pohled, kterému málokterý muž odolá. O Býcích se říká, že jsou poněkud konzervativní a vyznávají tradiční hodnoty. A právě tohle je další důvod, proč jsou ženy v Býku tak atraktivní. Nechovají se ani odtažitě, ale ani lascivně nebo snobsky. Ony velmi dobře vědí, co je pro ně důležité a co ne. A také to zkrátka dávají najevo.

Zrozenkyně v tomto znamení je sebevědomou nositelkou ženství, které zdůrazňuje sofistikovaným ženským stylingem. A který muž by odolal takové ženské kráse. A nutno dodat, že i přes svou ženskost, která svádí k přesvědčení „ta bude moje“, není vůbec snadné ženu v Býku získat.

O Býcích je rovněž známo, že to jsou skvělí společníci. Ví se o nich, že velmi dobře vaří a jsou skutečnými gurmány. Doma vytváří pohodu a pokud se rozhodnou pro jednoho konkrétního partnera, je to na vždy.

Štír (24. 10. - 22. 11.)

Jestli se ptáte, co v tomhle výčtu dělá Štír, protože ten zrovna přílišnou fyzickou krásou neoplývá, pak musíme oponovat, že je tady správně a to z několika důvodů. Málokterá žena je totiž tak smyslná, jako Štírka. Její přitažlivost rovněž tkví v jakési auře tajemna.

Vztah s ní bývá plný zvláštního napětí, protože Štírka je sebevědomá a s muži si ráda hraje. To není myšleno nijak ve zlém. Ona je prostě jenom testuje, jestli jsou pro ni ti vhodní.

No a co si budeme povídat, vždy je pro muže atraktivní žena, kterou musí dobývat. U které si není do poslední chvíle jistý, na čem je. Nehledě na to, že Štírka není z těch, které řeší pouze svůj vzhled, ale nabízí mnohem zajímavější témata. A na to muži skutečně slyší...

