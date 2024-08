Jak jste na tom s inteligencí podle zvěrokruhu? Zde najdete seřazená znamení od nejchytřejších po hloupé

close info Shutterstock / Shutterstock.com

Externí autor 20. 8. 2024 clock 5 minut

Pokud jde o měřítko inteligence, všichni chceme stát na vrcholu. Je ale dobré nezapomenout, že není intelekt jako intelekt. Některá znamení zvěrokruhu jsou sice možná chytrá co do znalostí a logiky, ale jiná zase umí číst v lidských situacích a empatii. Jak to máte vy?

Vodnář (21. 1. – 20. 2.) Kvůli své inovativní povaze, progresivním a vizionářským nápadům, analytické mysli a nekonečnému hledání informací je Vodnář králem nejchytřejších znamení zvěrokruhu. A to není všechno. I když se často zdá odtažitý, nepředvídatelný, sarkastický a náladový, je také vnímavý, nápomocný, loajální, vtipný a svůj. Střelec (23. 11. – 21. 12.) Ohnivé znamení Střelce je svobodomyslné, společenské, optimistické, nezávislé a nebojácné. Je to člověk, který se neustále zajímá o spoustu témat. Jeho značný intelekt, zvídavost a vlohy ke spoustě věcí z něj dělají schopného obchodníka se slušnými přesvědčovacími schopnostmi. close Magazín Pokud jste se narodili v tomto znamení, gratulujeme. Máte tuhý kořínek a dožijete se vysokého věku Lev (23. 7. – 22. 8.) Lva nepřehlédnete, je to majestátní charismatická osobnost. Je to také instinktivní komunikátor se silnými přesvědčovacími schopnostmi. Zrozenci v ohnivém znamení Lva disponují rozsáhlými znalostmi, které umí aplikovat v různých situacích i při řešeních problémů. Blíženci (22. 5. – 21. 6.) Nepředvídatelnému vzdušnému znamení Blíženců vládne planeta Merkur. Jsou to tedy chytří a zvídaví myslitelé a skvělí stratégové. Jsou to nesmírně všestranní lidé s neustále se měnícím počtem koníčků a dovedností. Tahle jejich zdánlivá neurčitost jim ale pomáhá přizpůsobit se jakkoli složité situaci a obrátit věci ve svůj prospěch, což je nepochybně známka vysoké inteligence. Kozoroh (22. 12. – 20. 1.) Kozorozi patří k elementu Země. Tito pragmatici jsou velmi ambiciózní a odhodlaní, ale také tvrdohlaví, přehnaně kritičtí dost materialisticky založení. O jejich inteligenci svědčí několik faktorů, z nichž nejzásadnější je jejich metodický přístup k životu, schopnost dlouhodobě plánovat a jedinečná vyrovnanost. Štír (24. 10. – 22. 11.) Tohle vášnivé vodní znamení je spontánní, intenzivní, velkorysé, nezávislé a charismatické. Inteligence se u nich projevuje velkou schopností soustředit se na cíl, silným odhodláním a strategickou myslí. Krátce řečeno, jsou to nebojácní a velmi bystří nadšenci, před kterými byste se měli mít na pozoru, protože jsou mistrní manipulátoři. Málokdo umí tak číst v emocích lidí a využívat je ve svůj prospěch, jako právě Štíři. Panna (23. 8. – 22. 9.) Panny, které náleží k elementu Země, bývají skromné, pečující a umí vzít za práci. Jejich praktický, analytický a obecně zaměřený přístup z nich činí spolehlivé, schopné a organizované vůdce. Panny mají brilantní logické myšlení, široké znalosti a disponují velkým smyslem pro detail. V tom všem tkví jejich chytrost. Váhy (23. 9. – 23. 10.) Heslem vzdušného znamení Vah je rovnováha a harmonie. Toto společenské, jemné znamení se snaží být vždy za každou cenu objektivní. A jak se projevuje jejich inteligence? Především ve férovosti a taktu, které z nich dělají ideální diplomaty a vyjednavače. K tomu jim pomáhá i jejich vrozená schopnost číst v lidech, navíc dobře vědí, jak najít společnou řeč s ostatními nebo s nimi definitivně přerušit vztahy. Rak (22. 6. – 22. 7.) close Magazín Starověký hinduistický horoskop je zcela jiný než náš: Najděte své znamení a budete v šoku, jak přesný je Vodní znamení Raka je známo svou značnou empatií, ochranitelskou a pečující povahou. Jako citlivé duše mají dokonalý smysl pro detail a vhled. Umí se ponořit do své analytické a intuitivní mysli, aby dosáhli svých osobních cílů nebo pomohli svým blízkým. V těchto aspektech jsou výjimeční. Býk (21. 4. – 21. 5.) Býk je dokonalé zemské znamení, které si užívá hlavně materiální požitky, tedy dobré jídlo, hezké oblečení, krásné věci a vztahy. Z pozitivních vlastností je třeba zmínit loajalitu, spolehlivost a toleranci. Býci jsou emocionálně inteligentní, vědí jak číst a porozumět svým vlastním emocím. Vůči svému okolí projevují notnou dávku empatie. Ryby (21. 2. – 20. 3.) Pochopit vodní znamení Ryby není právě snadné. Zrozenci v Rybách se vyznačují velkou dávkou soucitu, nápaditosti, kreativity a idealismu. Protože, co si budeme povídat, kdo potřebuje logiku, manipulaci a nemilosrdné ambice, když místo nich může použít jedinečnou intuici a spoustu kreativních talentů? Beran (21. 3. – 20. 4.) Ohnivé znamení Berana představuje sebevědomí, odvahu, sílu a obětavost. Lidé narození v tomto ohnivém znamení jsou vášniví, ambiciózní, odvážní a oddaní. Pokud se dá o nějakém znamení zvěrokruhu říct, že má selský rozum, a ještě k tomu mu nechybí smysl pro humor, je to jednoznačně Beran. Díky této kombinaci se vyhrabe z jakékoli situace. Zdroje: www.ranker.com, www.prosieben.de Přihlášení (esc) close My si vás zapamatujeme a můžete číst Dotyk.cz bez omezení. googlePokračovat přes Google facebookPokračovat přes Facebook seznamPokračovat přes Seznam nebo se přihlaste E-mail Heslo visible Zapomněli jste heslo? Přihlásit se Ještě nemáte účet? Registrujte se Odemknout anketu (esc) close warning_fill Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé. Přihlásit Jak jste spokojeni s tímto článkem? Budeme vděční za vaši upřímnou zpětnou vazbu. Předáme vaše hodnocení redaktorovi, aby se mohl nadále zlepšovat. Fantastický článek, skvěle napsané, sdílím s přáteli • 126 success_fill Fantastický článek, skvěle napsané, sdílím s přáteli Článek mě sice pobavil, ale má nedostatky, spíše průměr • 29 success_fill Článek mě sice pobavil, ale má nedostatky, spíše průměr Slabé, nic nového, redaktor by se nad sebou měl zamyslet • 33 success_fill Slabé, nic nového, redaktor by se nad sebou měl zamyslet Hlasovalo: 188

tag Beran Blíženci Emoce Inteligence Merkur RAKO Vztah Země Zvěrokruh

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

user Externí autor