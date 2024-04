Který muž by si nepřál pohlednou partnerku, která mu bude ozdobou? S jistotou lze ale říct, že každý zkušenější chlap víc ocení, když je jeho žena hlavně milá, hodná a milující pohodářka, která nemá v úmyslu ho nijak měnit. Patří vaše vyvolená k těmto znamením, ve kterých se rodí ty nejlepší ženy?

Každý muž má sice jiné preference, co se týká jeho ženského ideálu, ale v průběhu let a nabytých zkušeností dojde většina pánů k jasnému závěru. Mít doma jen krásnou ženu, mu ke šťastnému životu nestačí.

Naštěstí známe hvězdná znamení, ve kterých se rodí úžasné dámy, které jsou oddané, a mají to nejlepší srdce. Je radost kráčet životem po jejich boku. Pokud ji znáte, nečekejte a nenechte se předběhnout.

Váhy

23. září – 23. října

Váhy jsou známé svou pohodovou a trpělivou povahou. Své muže nikdy neomezují a nehlídají, kam a s kým jdou. Nevyčítají jim pozdní příchody z baru jednoduše proto, že jim důvěřují, mají rády harmonii, klid a legraci.

Chtějí mít šťastnou rodinu, a pro tu udělají všechno na světě. Na krizové chvíle a menší rozepře rychle zapomenou. Uloví vás většinou na své skvělé kuchařské schopnosti. Baví je experimentovat v kuchyni a největší radost mají z toho, když vám chutná, co uvařily.

Nenechte se ale mýlit, že by byly tyto ženy boubelaté kuchařky, protože Váhy milují pohyb. Všechno, na čem si pochutnají zase vysportují. Pecivál u nich nemá šanci, protože mají rády aktivní život.

Panny

23. srpna – 22. září

Panny jsou známé svou disciplínou a organizovaností. Tyto dámy jsou úžasné pečovatelky, manželky a matky, protože poskytují dokonalý „full servis“. Milují, starají se, organizují, udržují pořádek a motivují své blízké. Dbají na to, aby byl byl život v harmonii.

Zajišťují dostatek výletů, rodinných oslav i relaxace pro všechny. Ukázková hospodyňka je ale zároveň holkou do nepohody, která nepokazí žádnou legraci. Zvládne firemní akci v lodičkách i výstup na Sněžku s batohem na zádech.

Pokud jim dáte najevo své city a vděčnost za to, co všechno umí obstarat, bude vám naprosto oddanou partnerkou na celý život. Bude se starat o to, aby váš domov byl tím nejpříjemnějším místem, které znáte. Bezpečný, čistý a plný lásky.

Vodnář

21. ledna – 20. února

Vodnářky nemají rády konflikty, a proto je nikdy samy nevyvolávají. Raději včas ustoupí, protože ví, že bouře se zase uklidní. To z nich dělá ideální partnerky. Pro svou rodinu a svého muže by se tyto dámy rozkrájely.

Tuto ženu dokáže okouzlit pouze zralý a inteligentní chlap, který to má v hlavě dobře srovnané. Tato dáma je věrná a spolehlivá, totéž očekává od svého partnera. Potřebuje mít absolutní jistotu, že se na něj může spolehnout a plně mu důvěřovat.

Pokud jí zalžete, nebo ji nějak zklamete, její důvěru zpět už nikdy nezískáte. Snese hodně, podrží vás v náročných situacích. Jen jí vždycky říkejte pravdu, dokáže mnoho věcí pochopit, překousnout i odpustit, kromě vašich lží.

Býk

21. dubna – 21. května

Ženy zrozené ve znamení Býka jsou bojovnice za spravedlnost, protože mají dobré srdce. Působí drsně, ale opak je pravdou. Pod ochrannou slupkou se skrývá ta nejhodnější duše, která se snaží chránit své milované před zlem, intrikami a citovým zraněním.

Nerady dávají najevo své niterné city, a získat jejich důvěru není lehké. Tyto dámy si rády rozšiřují své obzory. Pokud je zaujme nějaké téma, o kterém toho mnoho neví, okamžitě si vyhledávají informace a studují si dané téma.

žena ve znamení Býka je empatická a pomáhat potřebným je pro ni přirozené jako dýchání. Každý měsíc posílá peníze na útulky, charitativní sbírky, nebo nemocné děti. Rozdala by se bez mrknutí oka. Pozor, má velmi citlivý radar na podvodníky.

