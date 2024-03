Pro někoho devíza, pro jiného prokletí. Skvělá paměť nám připomíná vše, co jsme prožili, což nemusí být vždy příjemné. Horoskop zná 4 znamení s naprosto geniální pamětí. Tito jedinci jsou jako chodící kroniky. Možná patříte mezi ně.

Mít perfektní paměť je velký benefit. Občas to může být ale nevýhoda, protože si pamatujete nejen vše dobré, ale i to špatné. Možná vás překvapí, že to jakou máme paměť určuje to, v jakém znamení zvěrokruhu jste se narodili. Známe 4 jedince, kteří budou vědět ještě za několik let naprosto přesně, co měli právě dnes k snídani.

Štír

(24. října – 22. listopadu)

Štíři mají jednoznačně nejlepší paměť z celého zvěrokruhu. Funguje jim vizuálně, to znamená, že své vzpomínky si promítají jako v kině. Navíc si tento film dokážou uchovávat po mnoho let a to včetně detailních podrobností. A právě proto nechcete Štíra nikdy naštvat.

Nezáleží na tom, zda jste jim nevrátili zapůjčenou knihu, nebo se na ně jen špatně podívali, tuto událost si velmi dobře pamatují a jen tak vám ji neodpustí. Tito jedinci jsou známí tím, že si rádi počkají na ten pravý moment, kdy vám to budou moci pěkně vrátit. Nebo vám vyčtou svou dávnou křivdu.

Býk

(21. dubna – 21. května)

Druhou nejlepší paměť mají temperamentní Býci a ty nechcete už vůbec vytočit. Nejen, že si vaše selhání budou pamatovat do konce života, ale jejich pomsta bude sladká. Pro ně. Protože vám do detailu vysvětlí a vyčiní, jak moc jste jim ublížili, dotkli se jich a zranili jejich city, důvěru a přátelství.

Navíc jistojistě u toho nebudou šeptat. Když se zlobí Býk, je to slyšet na kilometry daleko. Rádi vás nechají vykoupat v ostudě a oceánu trapnosti. Překvapí vás, jak dobře si celou situaci pamatují, včetně detailů, jak jste se tehdy tvářili, co jste řekli a kolik bylo právě hodin. Navíc vám svoje křivdy budou dokola vyčítat celý život.

close info pathdoc / Shutterstock zoom_in Mít takzvaně "pamatováka" je někdy dvousečná zbraň. Není vždy příjemné být archivářem vzpomínek.

Rak

(22. června – 22. července)

Citlivý a empatický Rak obvykle před lidmi předstírá, jak moc je šťastný. Je to jeho ochranná strategie, aby jim nikdo nemohl ublížit. Ve skutečnosti jsou velice obezřetní a pozorní, protože dobře vědí, že život a lidé umí být krutí. Jsou si vědomi své vnitřní zranitelnosti.

Raci udělají cokoli, aby uchránili své srdce před zármutkem a bolestí. Pamatují si dokonale všechny momenty svého utrpení, které jste jim způsobili. Tyto chvíle mají vypálené navždy laserem do své paměti. Silné vzpomínky jimi otřesou a zpravidla z nich mají silné trauma, které ovlivňuje do budoucna jejich chování.

Panna

(23. srpna – 22. září)

Kritická a pečlivá Panna si pamatuje detailně každý okamžik svého života. Mysl těchto zrozenců funguje jako knihovna, ve které jsou uloženy všechny příběhy, které prožili. Tito knihovníci si uchovávají ve svém organizovaném mozku přesné informace a data, které v případě potřeby jednoduše vytáhnou a konfrontují vás.

Panny dokážou právě díky své systematické mysli precizně popsat celou situaci včetně detailů. Nepokoušejte se jim tvrdit, že se věci měly jinak, protože je tím akorát podráždíte. Pak vám přesně vyčíslí co se stalo, kdy a za jakých okolností. Jaké následky to ně mělo v životě, na jejich duši a morální úrovni.

