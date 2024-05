close info New Africa / Shutterstock

Externí autor 24. 5. 2024 clock 3 minuty

Nelákalo by vás vědět, co se stane zítra, pozítří nebo za deset let? Jestli patříte mezi následující 3 znamení zvěrokruhu, která mají silné jasnovidecké schopnosti, nejspíš už tušíte...

Strašidla, víly ani čarodějnice neexistují. Předpovídání budoucnosti odměňujeme cenou Bludného balvanu. Tolik všeobecný konsenzus. Jenže pak potkáme někoho, kdo ví nebo tuší věci, o kterých nemůže mít ze zcela reálných důvodů ani páru. Podívejte se, která znamení o tom vědí své... Blíženci (22. 5. – 21. 6.) Lidé narození ve znamení Blíženců jsou mistři v komunikaci, což je dáno vlivem Merkuru, planety zodpovědné za tuto schopnost. Ale pozor. V tomhle případě nejde jenom o běžnou komunikaci. Blíženci umí hledat mezi řádky, jsou vnímaví k různým pověstem a nevysvětlitelným událostem. Je o nich známo, že jejich myšlení jede na plné obrátky, dokonce i když spí. Jejich podvědomí k nim vysílá živé sny, v nichž se mohou zobrazovat střípky budoucnosti. Rovněž se o nich říká, že disponují schopností zvanou bilokace, tedy jsou vidět na více místech současně. Mimochodem, zkuste Blíženci říct, že je blázen. Neurazí se, protože mu to bude fuk. Sám ví své a své vize budoucnosti si rozhodně nenechá vzít někým, kdo není ochoten připustit nic jiného než suchopárné vědecké poznatky. Štír (24. 10. – 22. 11.) O Štírech je známo, že chodí po světě s jakousi tajemnou aurou. Charakterizuje je neomylná intuice a jakási mimosmyslová vnímavost, v níž si promítají prostřednictvím různých znamení démonickou sílu nebo brány do jiných dimenzí. close Magazín Největší nešťastnice v lásce podle horoskopu. Ať se snaží sebevíc, muži je nechtějí. Amor je nemá rád Mystický svět je víc přitahuje než děsí. Nebrání se mu, proto mají k nadpřirozeným schopnostem ty nejlepší předpoklady. V jejich osmém domě se objevuje tajemství, podezření, jakýsi vnitřní nepokoj, ale i smrt. To vše je vede k obecné podezíravosti, jež násobí jejich citlivost k objevování „věcí za zdí“. Laicky řečeno, Štíra neoklamete. Dokáže se podívat až na dno vaší duše. Nehledě na to, že není dobré si o něm myslet něco špatného, protože občas působí dojmem, jako by vám četl myšlenky. Ryby (21. 2. – 20. 3.) Snové Ryby žijící ve svém fantazijním světě mají slušně nakročeno k poznávání věcí, jež bývají ostatním lidem skryty. Lidé narození ve znamení Ryb umí vnímat zvláštní energie a dokážou předvídat budoucí situace. Vtipné na tom je, že si řada Ryb své schopnosti neuvědomuje. Jsou přesvědčené, že takto úžasný smysl pro intuici má každý. Ovšem jak mnozí z nás vědí, rozhodně tomu tak není. Rybí intuitivní schopnosti se mohou projevovat třeba tak, že dokážou dokončit věty druhých lidí. A rozhodně ne jenom těch, se kterými je pojí úzký vztah. Kromě toho se Ryby nějakým zázračným způsobem vyhýbají životním malérům. Podvědomě vycítí, když se blíží průšvih a vždy se na něj včas připraví. Asi se nelze divit tomu, že citlivá a dobrosrdečná Ryba ráda uniká z reality a všednosti každodenního života do světa snů a fantazie. Pokud se naučí pracovat s dojmy, které během takových návštěv získají, jejich mimosmyslové vnímání se rozhodně zostří. Zdroje: www.yourtango.com, www.infobae.com close Magazín Nejlepší páry podle zvěrokruhu: 5 osudových spojení, kterým vydrží láska až do smrti. Patříte mezi ně?

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

user Externí autor